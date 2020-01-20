PARTE DE PRENSA URD TOTORAL

18 DE ENERO 2020
CARÁTULA: EBRIEDAD O INTOXICACION ESCANDALOSA
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
EN LA VISPERA SIENDO LAS 01:40 HS PERSONAL POLICIAL TRASLADO DESDE CALLE BV LA LOMA Y DEAN FUNES A UN CIUDADANO DE (32) AÑOS DE EDAD EL CUAL SE ENCONTRABA EN UN EVIDENTE ESTADO DE EBRIEDAD LO CUAL IMPOSIBILITABA MOVILIZARSE POR SUS PROPIOS MEDIOS Y ESTABA PROLIFERANDO INSULTOS A TODOS LOS VECINOS DEL SECTOR. EL MISMO QUEDO PUESTO A DISPOSICION DEL JUEZ DE PAZ DE ESTA LOCALIDAD.
CARÁTULA: SINIESTRO VIAL
LOCALIDAD: LA PAMPA.-
HORA: 21:20 HS
PERSONAL POLCIAL TOMO INTERVENCION EN UN ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO EN RUTA PROVINCIAL E-66 EN DONDE EL VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN GOL CONDUCIDO POR UNA PERSONA DE (48) AÑOS DE EDAD DOMICILIADO EN JESUS MARIA COLISIONA CONTRA UN ANIMAL VACUNO PRODUCIENDO UNICAMENTE DAÑOS MATERIALES. SE ENTREGO PROCEDIMIENTO POR EL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA (DEAMBULACION DE ANIMALES) A DISPOSICION DEL JUEZ DE PAZ.
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