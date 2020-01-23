PARTE DE PRENSA DE LA URD TOTORAL

23 DE ENERO
CARATULA: SECUESTRO DE MOTOCICLETA.
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL
EN LA VISPERA, SE HIZO PRESENTE UN CIUDADANO DE 21 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN Bº LICEO TERCERA SECCION DE CORDOBA CAPITAL, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRAMITE EN EL PUESTO DE VERIFICACION CON ASIENTO EN URD TOTORAL, DONDE SOLICITO QUE SE VERIFIQUE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CBX 250. POR LO QUE EL PERSONAL IDONEO AL REALIZAR DICHA TAREA PUDO ESTABLECER QUE LA MISMA PRESENTABA PEDIDO DE SECUESTRO POR UN HECHO DENUNCIADO EN LA UNIDAD JUDICIAL Nº 17 DE LA CIUDAD DE CORDOBA POR TAL MOTIVO SE PROCEDE AL SECUESTRO DE LA MOTOCICLETA Y PUESTA A DISPOSICION DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
CARÁTULA: ALLANAMIENTO POSITIVO.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
SIENDO LAS 18:30 HS, PERSONAL POLICIAL CONFORME A UN HECHO DE AMENAZAS OCURRIDO EL FIN DE SEMANA PASADO SE CONSTITUYO EN UN DOMICILIO UBICADO EN Bº FATIMA CON EL PROPOSITO DE DILIGENCIAR ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO DONDE PROCEDIO AL SECUESTRO DE UNA CUCHILLA TIPO CARNICERO CON HOJA DE 15 CM PROX Y MANGO DE PLASTICO COLOR BLANCO. SE INFORMO EL RESULTADO A LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE JESUS MARIA.
CARÁTULA: ALLANAMIENTO POSITIVO.-
LOCALIDAD: LAS PEÑAS.-
EN LA VISPERA SIENDO LAS 19:00 HS, PERSONAL POLICIAL CONFORME A UN TRABAJO DE INVESTIGACION QUE VENIAN REALIZANDO RELACIONADO A UN HECHO CONTRA LA PROPIEDAD (ROBO) OCURRIDO EN ESA LOCALIDAD. SE HIZO PRESENTE EN UN DOMICILIO DE Bº NORTE A LOS FINES DE DAR CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO DONDE SE PUDO SECUESTRAR UNA PLANCHITA DE PELO GA.MA, UN SECADOR DE PELO Y UN PEINE ACCESORIO BUCLERA, TODO REALCIONADO A LA CAUSA REFERIDA. SE INFORMO EL RESULTADO A LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE JESUS MARIA.
CARÁTULA: LESIONES CULPOSAS.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
SIENDO LAS 19:30 HS, MOVIL POLICIAL IDENTIFICABLE CIRCULABA POR CALLE 25 DE MAYO, Y AL LLEGAR A LA INTERSECCION CON CALLE PTE. PERON ES COLISIONADO EN EL GUARDABARRO TRASERO POR UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA TORNADO QUE LO HACIA POR PTE. PERON Y ERA CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 33 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN Bº LAS FLORES. A CONSECUENCIA DEL IMPACTO EL CONDUCTOR DE LA MOTOCICLETA SUFRIO ESCORIACIONES EN ANTEBRAZO Y TOBILLO IZQUIERDO. LUEGO DE LAS CURACIONES EFECTUADAS POR EL SERVICIO MEDICO "TEM" SE ENTREGO PROCEDIMIENTO.
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