PARTE DE PRENSA DE LA URD TOTORAL

22 DE ENERO
CARÁTULA: LESIONES CULPOSAS-
LOCALIDAD: TOTORAL.-
EN LA VISPERA SIENDO LAS 11:40 HS PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN AVENIDA ARGENTINA Y CAMINO A MACHA, LUGAR DONDE SE HABIA PRODUCIDO UN ACCIDENTE DE TRANSITO, PUDIENDO ESTABLECER QUE UN VEHICULO MARCA RENAULT 12 CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 33 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN BARRIO LAS FLORES COLISIONO CON UNA MOTOCICLETA MARCA BRAVA CONDUCIDA POR UNA JOVEN DE 26 AÑOS CON DOMICILIO EN BARRIO FATIMA, LA MISMA NO POSEIA CASCO. A CONSECUENCIAS DEL IMPACTO LA CONDUCTORA SUFRIO TRAUMATISMOS VARIOS , QUE DEBIO RECIBIR ATENCION MEDICA Y POSTERIOR TRASLADO AL HOSPITAL LOCAL. SE ENTREGARON LAS ACTUACIONES DE RIGOR CON CONOCIMIENTO DE LA FISCALIA DE JESUS MARIA.
CARÁTULA: ROBO-
LOCALIDAD: TOTORAL.-
EN LA VISPERA SIENDO LAS 23:20 HS PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN CALLE RONDEAU ESQ. MARIANO MORENO DONDE ENTREVISTO A LA PROPIETARIA DE UNA VIVIENDA QUIEN HIZO SABER QUE SE HABIA RETIRADO DE LA MISMA EN HORAS DE LA MAÑANA PARA REGRESAR DE NOCHE, CONSTATANDO QUE LE ESTABA FALTANDO UN TELEVISOR 32 PULGADAS, UN SECADOR DE CABELLOS Y ROPA VARIAS. EN CONSECUENCIAS SE DIO PARTICIPACION A LA DIVISION INVESTIGACIONES Y SE ENTREGO EL PROCEDIMIENTO DE RIGOR, CON INTERVEMCION DE LA FISCALIA DE JESUS MARIA.
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