PARTE DE PRENSA DE LA URD TOTORAL

20 DE ENERO 2020
CARÁTULA: "CONDUCCIÓN PELIGROSA" Y "PROHIBICIÓN DE TRANSITAR SIN DOCUMENTACIÓN, SIN CASCO O SIN PLACA IDENTIFICATORIA EN MOTO VEHÍCULOS."
LOCALIDAD: SINSACATE
SIENDO LAS 08:40 HS, SOBRE CALLE LEOPOLDO REYA Y SALTA PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL DE UNA MOTOCICLETA MARCA MOTOMEL, MODELO SKUA, CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 20 AÑOS DE EDAD,DOMICILIADO EN ESA LOCALIDAD; YA QUE CIRCULABA EN FORMA ZIGZAGUEANTE Y PELIGROSA PARA EL COMO PARA TERCEROS. POR LO QUE DE INMEDIATO FUE TRASLADADO A LA DEPENDENCIA A DISPOSICIÓN DEL JUZGADO DE PAZ LOCAL Y AL SECUESTRO DEL RODADO. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES.
CARÁTULA: LESIONES CULPOSAS
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL
SIENDO LAS 19:55 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN (HOSPITAL LOCAL), DONDE PUEDE ENTREVISTAR A UN MASCULINO DE 22 AÑOS DE EDAD, EL CUAL HIZO SABER QUE CUANDO CIRCULABA EN UN VEHÍCULO MARCA FIAT SÚPER EUROPA 128, POR CALLE HIPÓLITO IRIGOYEN, DE SENTIDO OESTE-ESTE, Y AL LLEGAR A LA INTERSECCIÓN CON CALLE REP. ARGENTINA DONDE SE DISPONIA A REALIZAR UNA MANIOBRA DE GIRO, ES COLISIONADO POR UNA BICICLETA MARCA TOMASELLI TIPO PLAYERA DE COLOR NARANJA, DONDE SE CONDUCIA UN MASCULINO DE 77 AÑOS DE EDAD, QUIEN SUFRIO UNA HEREDIA CORTANTE EN EL CODO IZQUIERDO, POR LO QUE ESTABA SIENDO ASISTIDO EN LA GUARDIA MEDICA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
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