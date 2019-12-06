URD TOTORAL - PARTE DE PRENSAFECHA: 04 DE DICIEMBRE DE 2019.

CARÁTULA: HURTO. -
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 12:30 HS, SE RECEPTO DENUNCIA A UN CIUDADANO DE 64 AÑOS DOMICILIADO EN BARRIO SABATTINI DE ESTA LOCALIDAD QUIEN CONSTATO EL FALTANTE DE CINCO TABLONES DE MADERA DE TRES MTS DE LARGO C/U LOS QUE SE ENCONTRABAN EN LA VEREDA DE SU DOMICILIO, Y FUERON SUSTRAIDOS SIN CAUSAR DAÑO ALGUNO. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
CARÁTULA: LESIONES LEVES
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 20:20 HS, UN JOVEN DE 22 AÑOS DE EDAD DOMICILIADO EN Bº FATIMA, FORMULO DENUNCIA EN CONTRA DE UN MASCULINO Y UNA FEMENINA MAYORES DE EDAD, QUIENES LO INSULTAN E INCITAN A PELEAR, HACIENDO CASO OMISO A LAS PROVOCACIONES. POR LO QUE LOS ANTES MENCIONADOS EMPEZARON ARROJAR PIEDRAS A SU DOMICILIO, E HIRIENDO A UN FAMILIAR DEL DENUNCIANTE EN EL TOBILLO. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
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