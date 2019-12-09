Policiales de la Departamental Totoral

07 DE DICIEMBRE
CARATULA: ADMISION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES EN ESPECTACULOS PUBLICOS
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL
RESEÑA: SIENDO LAS 03:15 HS PERSONAL POLICIAL QUE SE ENCONTRABA CUBRIENDO SERVICIO ADICIONAL EN EL BOLICHE CERRO CRUZ CONSTATA LA PRESENCIA DE DOS MENORES DE 15 AÑOS DE EDAD DENTRO DE LAS INSTALACIONES LOS CUALES HABIAN INGRESADO POR LA PARTE POSTERIOR DEL LOCAL BAILABLE Y UNA VEZ ADENTRO ADQUIRIERON LA ENTRADA CORRESPONDIENTE LA CUAL FUE VENDIDA POR LA ORGANIZACIÓN. POR LO QUE FUERON TRASLADADOS A LA DEPENDENCIA POLICIAL Y ENTREGADOS A SUS PROGENITORES CONFORME DIRECTIVAS DEL JUEZ DE PAZ DE ESTA LOCALIDAD.
CARÁTULA: DESOBEDIENCIA JUDICIAL, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y LESIONES. -
LOCALIDAD: SIMBOLAR. –
RESEÑA: SIENDO LAS 10.30 HS PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE AL DOMICILIO DE UN VECINO DE 43 AÑOS DE EDAD CON EL PROPOSITO DE NOTIFICARLO DE UNA DISPOSICION DE LA OFICINA DE VIOLENCIA FAMILIAR Y GENERO DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA EN LA CUAL SE ORDENABA UNA MEDIDA CAUTELAR Y EXCLUSION DE LA VIVIENDA AL CAUSANTE EN CONSECUENCIA EL VECINO EN CUESTION OPUSO RESISTENCIA PROVOCANDO LESIONES AL PERSONAL ACTUANTE Y AMENAZAS CON UN ARMA BLANCA, PARA LUEGO DARSE A LA FUGA. EN CONSECUENCIA SE DISPUSO UN OPERATIVO PARA APREHENDER A ESTA PERSONA, QUIEN SE PRESENTO A LA BREVEDAD EN LA DEPENDENCIA POLICIAL DONDE QUEDO DETENIDO A DISPOSICION DE LA FISCALIA DE JESUS MARIA.
CARÁTULA: EBRIEDAD O INTOXICACION ESCANDALOSA
LOCALIDAD: CAÑADA DE LUQUE. -
RESEÑA: SIENDO LAS 19:20 HS PERSONAL POLICIAL MIENTRAS SE ENCONTRABA DE PATRULLAJE OBSERVAN A SEIS (6) SUJETOS MASCULINOS EN UNA PLAZOLETA PUBLICA, QUE SE ENCONTRABAN PROFIRIENDO GRITOS Y CONSUMIENDO BEBIDAS ALCOHOLICAS. AL ENTREVISTARLOS EMENABAN UNA FUERTE HALITOSIS ALCOHOLICA, LES COSTABA MANTENER EL QUILIBRIO Y NO ERAN CLAROS EN SUS DICHOS, POR LO QUE SON TRASLADADOS A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ. SUMARIO N° 24/19
08 DE DICIEMBRE
CARÁTULA: ESCANDALOS Y MOLESTIAS A TERCEROS
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
RESEÑA: SIENDO LAS 06:10 HS SE PROCEDIO AL TRASLADO A LA DEPENDENCIA POLICIAL DESDE LA INTERSECCION BOULEVAR ALLENDE Y CALLE NILO ROSSI A DOS SUJETOS MASCULINOS DE 24 Y 47 AÑOS DE EDAD RESPECTIVAMENTE, LOS CUALES SE ENCONTRABAN RIÑIENDO EN LA VIA PUBLICA POR LO QUE SE HIZO CESAR DICHA ACCION Y SE PUSO A DISPOCISION DEL JUEZ DE PAZ DE ESTA LOCALIDAD.
CARÁTULA: LESIONES CULPOSAS.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
RESEÑA: SIENDO LAS 08:00 HS PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN EL HOSPITAL LOCAL A RAIZ DE UN LLAMADO TELEFONICO A SOLICITUD DE DICHO NOSOCOMIO. EN EL LUGAR ENTREVISTO AL FACULTATIVO DE GUARDIA QUIEN MANIFESTO QUE MOMENTOS ANTES INGRESO UN JOVEN DE 28 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN BARRIO CAVISACATE EL CUAL HABRIA SUFRIDO UN ACCIDENTE DE TRANSITO EN LA INTERSECCION DE CALLE PRESIDENTE PERON Y ARTURO M BASS PRODUCTO DE HABERSE CAIDO DE SU MOTOCICLETA MARCA VETTA DE 150 C.C. SE DIO PARTICIPACION A LA FISCALIA DE JESUS MARIA.
CARÁTULA: CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD O BAJO EFECTOS DE ESTUPEFACIENTES O PSICOFARMACOS
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
RESEÑA: SIENDO LAS 19:50 HS LUEGO DE REITERADOS LLAMADOS DE VECINOIS DE ESTA LOCALIDAD DONDE DABAN CUENTA DE UNA PICK UP LA CUAL CIRCULABA A ALTA VELOCIDAD PONIENDO EN PELIGRO A LOS TRANSEUNTES POR LO QUE EL PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL CONTROL DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX LA QUE ERA CONDUCIDA POR UN JOVEN DE 27 AÑOS DE EDAD EL QUE SE ENCONTRABA EN UN EVIDENTE ESTADO DE EBRIEDAD POR LO QUE SE LO TRASLADO A LA DEPENENCIA POLICIAL Y PUESTO A DISPOSICION DEL JUEZ DE PAZ DE VILLA DE TOTORAL.
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