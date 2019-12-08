Policiales de la Departamental Totoral

05 DE DICIEMBRE
CARÁTULA: HURTO (POR ACTA).-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
SIENDO LAS 20:15 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN CALLE BV. ALLENDE ESQ. SDOR BARBIERI Bº CENTRO, EN SUPERMERCADO "LA TRADICION" ENTREVISTANDO A LA PROPIETARIA, LA QUE MANIFESTO QUE A TRAVES DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD PUDO OBSERVAR QUE MOMENTOS ANTES HABIAN ESTADO DOS MASCULINOS Y UNA FEMENINA, LOS CUALES SE ENCONTRABAN EN ACTITUD SOSPECHOSA, QUIENES APARENTEMENTE ESTABAN REALIZANDO COMPRAS, Y AL RETIRARSE NO HABRIAN PASADO POR LA LINEA DE CAJA PARA ABONAR LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS QUE LLEVABAN. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
A POSTERIOR, SIENDO LAS 21:00 HS, SE REQUIERE PRESENCIA POLICIAL EN CALLE PTE. PERON ESQ. JULIO A. ROCA Bº CENTRO, MAS PRECISAMENTE EN SUPERMERCADO "ALMACOR", ENTREVISTANDO A LA ENCARGADA, QUIEN INDICO QUE LUEGO DE TOMAR CONOCIMIENTO DEL HECHO ANTERIOR PROCEDIERON A VERIFICAR LAS CAMARAS DE SEGURIDAD, LOGRANDO OBSERVAR QUE LAS TRES PERSONAS TAMBIEN HABIAN ESTADO EN EL COMERCIO Y HABRIAN EMPLEADO LA MISMA MODALIDAD PARA SUSTRAER BOTELLAS CON BEBIDAS ALCOHOLICAS. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES DE RIGOR.
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