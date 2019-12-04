Policiales de la Departamental Totoral

02 DE DICIEMBRE DE 2019.
CARÁTULA: INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA (Conductor menor de edad.) Y (Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa identificatoria en motovehículos)
LOCALIDAD: CAÑADA DE LUQUE.-
SIENDO LAS 12:00 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DE UNA MOTOCICLETA GUERRERO 90 CC DESDE CALLE PABLO MOYANO S/Nº Bº CENTRO, EL QUE ERA GUIADO POR UN JOVEN MENOR DE EDAD, DEBIDO QUE AL MOMENTO DEL CONTROL CARECIA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA CONDUCIR. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES.
CARÁTULA: DENUNCIA CONTRAVENCIONAL.- (Escándalos y molestias a terceros.)
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
SIENDO LAS 23:45 HS, SE RECEPTO DENUNCIA A UN CIUDADANO DE ESTA LOCALIDAD DONDE MANIFESTO QUE EN MOMENTOS EN QUE SE ENCONTRABA EN SU DOMICILIO UBICADO EN CALLE MOYANO TREBUC Bº SAN FELIPE OBSERVA QUE SOBRE DICHA ARTERIA SE CONDUCIA UNA MOTOCICLETA EN EL QUE CIRCULABAN DOS MASCULINOS MAYORES DE EDAD, ACELERANDO EL RODADO CAUSANDO CONSECUTIVOS Y FUERTES ESTRUENDOS, HACIENDO SEÑAS Y ADEMANES. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES.
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