Policiales de la Departamental Totoral

28 DE DICIEMBRE
CAUSA: ACCIDENTE SIMPLE.
LUGAR: CAMINO A MACHA.
SIENDO LAS 14:10 HS, PERSONAL POLICIAL CONSTITUIDO EN EL LUGAR OBSERVA UN VEHICULO MARCA RENAULT SANDERO AL COSTADO DEL CAMINO, EL CUAL ERA CONDUCIDO POR UNA FEMENINA DE 49 AÑOS, DOMICILIADA EN Bº CAVISACATE DE ESTA LOCALIDAD, QUIEN SE ENCONTRABA CONSCIENTE, MANIFESTANDO QUE PERDIÓ EL CONTROL DEL RODADO, YÉNDOSE CONTRA LA BANQUINA. SE HIZO PRESENTE EN EL LUGAR AMBULANCIA DEL T.E.M SIENDO TRASLADADA AL HOSPITAL LOCAL PARA SU MEJOR ATENCIÓN DEBIDO A QUE PRESENTABA ESCORIACIONES VARIAS
29 DE DICIEMBRE
CAUSA: RECUPERO DE ANIMALES SUSTRAIDOS
LUGAR: LAS PEÑAS
SIENDO LAS 16:00 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN EL ESTABLECIMIENTO LA ROMANA, QUE EN LA VÍSPERA HABÍA SUFRIDO UN HECHO CONTRA LA PROPIEDAD, POR LO QUE SE REALIZO RASTRILLAJE EN FORMA CONJUNTA CON PERSONAL DE INVESTIGACIONES DE LA DTTAL. TOTORAL, SUB CRIA. LAS PEÑAS Y PATRULLA RURAL, SIGUIENDO EL SUPUESTO RECORRIDO DE LOS AUTORES DEL HECHO A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE TRES KILÓMETROS DE LOS CHIQUEROS SE PUDIERON ENCONTRAR TRES PORCINOS (LECHONES) YA SIN VIDA PROCEDIÉNDOSE A LABRAR LAS ACTAS DE RIGOR.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario