Policiales de la Departamental Totoral

26 DE DICIEMBRE
CARÁTULA: TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL.-
LOCALIDAD: LAS PEÑAS.-
SIENDO LAS 19:20 HS, PERSONAL DE LA PATRULLA RURAL PROCEDIO AL TRASLADO DE UN VEHICULO FORD KA DESDE CAMINO A LOS POLEOS - ZONA RURAL, DE LA MENCIONADA LOCALIDAD, EL CUAL ERA GUIADO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, DEBIDO QUE AL MOMENTO DEL CONTROL POSEIA UNA CARABINA DE REPETICION MARCA REMINTON CAL.22 CON MIRA TELESCOPICA, QUIEN AL SOLICITARLE LA DOCUMENTACION PRESENTO TARJETA DE LEGITIMO USUARIO VENCIDA SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
27 DE DICIEMBRE
CARATULA: ACCIDENTE DE TRANSITO
LOCALIDAD: SINSACATE
SIENDO LAS 06:40 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN RUTA 9 KM 766, DONDE OBSERVA UNA MOTOCICLETA MARCA CORVEN 150 CC, QUE ERA CONDUCIDA POR UN MASCULINO DE 40 AÑOS DE EDAD, Y SU ACOMPAÑANTE UNA FEMENINA DE 28 AÑOS DE EDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN CORDOBA CAPITAL. LOS MISMOS LO HACIAN DESDE LA LOCALIDAD DE QUILINO HACIA CORDOBA CAPITAL, Y AL LLEGAR A LA ALTURA ANTES MENCIONADA, SE LE REVENTO LA CUBIERTA TRASERA, PERDIENDO EL CONTROL DEL RODADO CAYENDO A LA CARPETA ASFALTICA. SE HIZO PRESENTE MOVIL 30 DE SUM, SIENDO ASISTIDOS EN EL LUGAR Y SE LOS TRASLADA AL HOSPITAL VICENTE AGUERO. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
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