Policiales de la Departamental Totoral

24 DE DICIEMBRE
CAUSA: ROBO
LUGAR: SINSACATE
SIENDO LAS 08:10 HS, SE TOMA CONOCIMIENTO A TRAVES DE UN MASCULINO MAYOR DE 64 AÑOS DE EDAD, PROPIETARIO DE UNA CARNICERIA DE DICHA LOCALIDAD EL CUAL MANIFESTÓ QUE EN EL DÍA DE AYER ALREDEDOR DE LAS 22:00 HS SE HABRÍA RETIRADO DEL COMERCIO DEJANDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES, REGRESANDO EN EL DÍA DE LA FECHA ALREDEDOR DE LAS 07:30 HS DONDE CONSTATA QUE HABRÍAN VIOLENTADO UNA PUERTA DE MADERA LATERAL DEL NEGOCIO POR LA CUAL AUTOR/ ES IGNORADO/S INGRESARON Y LE SUSTRAJERON CIGARRILLOS VARIOS, CABRITOS, CHORIZOS, COSTILLARES COMPLETOS, LECHONES, SALAME, QUESOS, GOLOSINAS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS. POR TAL MOTIVO SE LE RECEPTO LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE Y SE DIO PARTICIPACION A LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE JESUS MARIA.
25 DE DICIEMBRE
CAUSA: INCENDIO
LOCALIDAD: LOS MISTOLES.
SIENDO LAS 15:30 HS, PERSONAL POLICIAL TOMA CONOCIMIENTO DE UN FOCO IGNEO EN ESTANCIA LAS TRES GRACIAS, DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, SE PRODUJO LA QUEMA DE APROXIMADAMENTE 10 HECTÁREAS DE PASTO NATURAL. ESTUVO PRESENTE DOTACIÓN DE BOMBEROS DE VILLA DEL TOTORAL, QUIENES SOFOCARON EL MISMO, QUEDANDO A LA GUARDA DE CENIZAS EN EL LUGAR. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
CAUSA: ACCIDENTE CAUSAL
LUGAR: VILLA DEL TOTOTRAL
SIENDO LAS 05:15 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN BV ALLENDE Y DIAGONAL PATRIA, OBSERVANDO QUE A RAÍZ DEL FUERTE VIENTO, CAYÓ UN ÁRBOL CORTANDO LA TOTALIDAD DE LA ARTERIA. EN EL LUGAR SE ENTREVISTA A UN JOVEN DE 21 AÑPOS DE EDAD QUIEN REFIRIÓ QUE CUANDO PASABA POR EL LUGAR ACOMPAÑADO DE SU AMIGA DE 24 AÑOS, CON DOMICILIO EN ESTE MEDIO, AL CAER EL ÁRBOL SUFRIÓ GOLPES POR LO QUE FUE TRASLADADA AL HOSPITAL LOCAL DONDE SE LE DIAGNOSTICÓ POLITRAUMATISMOS Y LA PERDIDA APARENTE DE LA 3ER FALANGE DEL DEDO ANULAR DE MANO IZQUIERDA. PARA SU MEJOR ATENCIÓN ES DERIVADA A JESÚS MARÍA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
LUGAR: RUTA N9, KM 755- PAPELERAS
CAUSA: INCENDIO
LOCALIDAD: SINSACATE
SIENDO LAS 20:30 HS, SE COMISIONA PERSONAL DE SINSACATE A LA PAPELERA DE RUTA NAC. Nº 9, AL LLEGAR AL LUGAR SE OBSERVA HUMO QUE SALE DEL INTERIOR, PRODUCTO DE UN CORTO CIRCUITO PRODUCIDO EN LA MÁQUINA PRINCIPAL, SE ENTREVISTA AL SR. DIEGO VELAZCO, DOMICILIADO EN JESÚS MARIA, COLABORAN EN EL LUGAR BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA REGION QUIENES SOFOCARON EL MISMO. SE LABRARON ACTUACIONES SUMARIALES.
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