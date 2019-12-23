Policiales de la Departamental Totoral

DEL21 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019.
21 DE DICIEMBRE
CARÁTULA: HURTO Y RECUPERO DE LOS ELEMENTOS SUSTRAIDOS.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 21:15 HS, PERSONAL POLICIAL ENTREVISTA A LA DAMNIFICADA DE 29 AÑOS DE EDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE SE ENCONTRABA EN SU DOMICILIO, EN EL BAÑO CUANDO ESCUCHA UN RUIDO Y EL LADRIDO DE LOS PERROS, POR LO QUE AL SALIR OBSERVA UN SUJETO DE SEXO MASCULINO QUE SALE CORRIENDO DE SU CASA, NOTANDO EL FALTANTE DE UN TERMO MARCA STANLEY DE COLOR VERDE, UNA BOLSA DE COLOR ROSA Y 500 PESOS ARGENTINOS. A POSTERIOR SE RECIBE UN LLAMADO AL 101 DE UNA FEMENINA, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADA EN B° A. SABATINI INFORMANDO QUE SU HERMANO, HABÍA DEJADO EN SU DOMICILIO UNOS ELEMENTOS QUE NO SON DE SU PROPIEDAD. POR LO QUE EL PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN EL LUGAR CONSTATANDO QUE SERÍAN LOS ELEMENTOS SUSTRAÍDOS, POR LO QUE HACE ENTREGA DE FORMA VOLUNTARIA Y ESPONTÁNEA DE LOS MISMOS. SE LABRAN ACTUACIONES SU MARIALES DE RIGOR.
CARÁTULA: ARTICULO 81 C.C.C.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 11:05 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL DE UN MASCULINO DE 20 AÑOS DE EDAD, QUIEN OFUSCADO COMENZO A PROFERIR INSULTOS A LOS UNIFORMADOS, INVITANDO A LA PELEA, PROVOCANDO ESCANDALO Y MOLESTIAS A LOS TRANSEUNTES, POR LO QUE FUE TRASLADADO A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES.
22 DE DICIEMBRE
CARÁTULA: LESIONES
LOCALIDAD: LAS PEÑAS. -
SIENDO LAS 15:40 HS, PERSONAL POLICIAL TOMA CONOCIMIENTO DE UN ACCIDENTE MIENTRAS SE DESARROLLABA UN CAMPEONATO DE MOTOCICLISMO OVALO", EN CAMPO DE DEPORTE MUNICIPAL, EN EL QUE TERMINO INVOLUCRADO UN MASCULINO DE 43 AÑOS DE EDAD, QUIEN COMPETIA EN UNA MOTOCICLETA 110 C.C Y FUE ASISTIDO EN EL CIC LOCAL DONDE SE LE DIAGNOSTICO FRACTURA DE CLAVICULA POR LO QUE FUE TRASLADADO A LA CLINICA DE COLONIA CAROYA PARA REALIZARLE ESTUDIOS DE MAYOR COMPLEJIDAD. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
CARÁTULA: ARTICULOS 105 Y 109 C.C.C.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SECUESTRO: PICK UP TOYOTA HILUX DOMINIO HIC-320. -
SIENDO LAS 22:20 HS, PERSONAL POLICIAL OBSERVA SOBRE RUTA 9 KM 784 UNA PICK UP MARCA TOYOTA HILUX QUE CIRCULABA DE MANERA ZIGZAGUEANTE, POR LO QUE SE PROCEDE A SU CONTROL, SIENDO EL CONDUCTOR UN MASCULINO DE 42 AÑOS DE EDAD, QUIEN EMANABA UNA FUERTE HALITOSIS ALCOHOLICA, PROCEDIENDO A SU TRASLADO A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES.
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