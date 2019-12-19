Policiales de la Departamental Totoral

17 DE DICIEMBRE DE 2019.
CARATULA: LEY Nº 22421 (FAUNA SILVESTRE)
LOCALIDAD: SARMIENTO
SIENDO LAS 09:45 HS, PERSONAL DE POLICÍA CAMINERA TRASLADA DESDE RUTA NAC. Nº 60, KM. 780, A UN MASCULINO DE 55 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, EL QUE SE CONDUCÍA EN UNA CAMIONETA FORD ECOSPORT, QUIEN AL MOMENTO DEL CONTROL TRANSPORTABA EN UNA JAULA UNA REINA MORA, POR LO QUE SE PROCEDE AL TRASLADO DEL ACUSADO A LA DEPENDENCIA POLICIAL Y AL SECUESTRO DEL AVE EN MENCION. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
CARÁTULA: INCEDIO.-
LOCALIDAD: SARMIENTO.-
SIENDO LAS 17:40 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN ZONA RURAL PJE. AGUA DE LAS PIEDRAS, ENTREVISTANDO A UN MASCULINO DE 25 AÑOS DE EDAD, ENCARGADO DEL LUGAR, QUIEN MANIFESTO QUE LOGRO SOFOCAR EL INCENDIO TIRANDO UNA RASTRA CON UN TRACTOR, QUEMANDOSE ALREDEDOR DE TRES HERCTAREAS APROX. DE PASTO LLORON DESCONOCIENDO COMO SE INICIO EL MISMO. A POSTERIOR SE HIZO PRESENTE PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA DEL TOTORAL CON PERSONAL A SU CARGO. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
CARÁTULA: LESIONES CULPOSAS.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
SIENDO LAS 20:25 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN CALLE MOYANO TREBUC S/Nº Bº MONUMENTO A LA MADRE, CONSTATANDO UN ACCIDENTE DE TRANSITO ENTRE UN VEHICULO FIAT SPAZIO CONDUCIDO POR UN JOVEN DE 19 AÑOS DE EDAD, Y UNA BICICLETA GUIADA POR UNA FEMENINA DE 71 AÑOS DE EDAD, LA QUE FUE TRASLADADA HACIA EL HOSPITAL LOCAL CON POLITRAUMATISMOS VARIOS. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
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