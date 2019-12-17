Policiales de la Departamental Totoral

16 DE DICIEMBRE DE 2019.
CARÁTULA: LESIONES CULPOSAS. -
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 10:50 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN BV ALLENDE Y REPUBLICA ARGENTINA CONSTATANDO UN ACCIDENTE DE TRANSITO ENTRE UNA BICICLETA CONDUCIDA POR UNA JOVEN MENOR DE EDAD Y UN AUTOMOVIL VW GOL CONDUCIDO POR UNA FEMENINA DE 18 AÑOS DE EDAD, POR LO QUE LA PRIMERA FUE ASISTIDA POR EL SERVICIO DE EMERGENCIAS Y A POSTERIOR TRASLADADA AL HOSPITAL LOCAL CON TRAUMATISMO EN MIEMBRO INFERIOR, PARA SU MEJOR ASISTENCIA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
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