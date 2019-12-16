Policiales de la Departamental Totoral

14 DE DICIEMBRE
CARÁTULA: ART. 80º CCC.-
LOCALIDAD: LAS PEÑAS.-
SIENDO LAS 06:45 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN CALLE CARRANZA MARTINEZ ESQ. RODOLFO GONZALEZ Bº CENTRO, OBSERVANDO A DOS CIUDADANOS MASCULINOS PELEANDO A GOLPES DE PUÑO, POR LO QUE SE LOGRA APREHENDER A UNO DE ELLOS Y TRASLADARLO A SEDE POLICIAL. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES.
CARÁTULA: ROBO // PROCEDIMIENTO CON DETENIDO.-
LOCALIDAD: LAS PEÑAS. -
SIENDO LAS 07:30 HS, SE TOMA CONOCIMIENTO A TRAVES DE LA DEPARTAMENTAL TULUMBA INFORMANDO QUE UN SUJETO DE SEXO MASCULINO HABRIA SUSTRAIDOS DISTINTOS ELEMENTOS DE UN LOCAL COMERCIAL PREVIO VIOLENTAR UNA PUERTA DE ALUMINIO, POR LO QUE EL PERSONAL POLICIAL AL LLEGAR AL LUGAR Y A UNOS 300 MTS DEL COMERCIO VISUALIZARON A UN MASCULINO CON LAS CARACTERISTICAS APORTADAS POR LO QUE SE PROCEDIO A SU APREHENSION. SE REALIZO UN RASTRILLAJE POR EL SECTOR ENCONTRANDO TODOS LOS ELEMENTOS SUSTRAIDOS. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES DE RIGOR.
CARÁTULA: LESIONES CULPOSAS.-
LOCALIDAD: CAÑADA DE LUQUE.-
SIENDO LAS 20:30 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN CALLE ALFONSINA STORNI ESQ. BELGRANO Bº CENTRO, DONDE HABIA OCURRIDO UNA COLISION ENTRE UNA MOTOCICLETA APPIA 110 CC SIN DOMINIO VISIBLE LA QUE ERA CONDUCIDA POR UNA FEMENINA DE 32 AÑOS DE EDAD, QUE RESULTO LESIONADA CON UN CORTE EN SU PIERNA DERECHA Y UNA CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX LA QUE ERA GUIADA POR OTRA FEMENINA DE 42 AÑOS DE EDAD. SIENDO ASISTIDA LA CONDUCTORA DEL RODADO MENOR POR ÈRSONAL DEL DISPENSARIO QUE PROCEDIO AL TRASLADO DE LA MISMA AL HOSPITAL DE JESUS MARIA PARA SU MEJOR ATENCION. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
15 DE DICIEMBRE
CARÁTULA: LESIONES CULPOSAS.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
SIENDO LAS 00:30 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN CALLE BV. ALLENDE ESQ. SANTA ROSA Bº LAS FLORES, OBSERVANDO UNA MOTOCICLETA BRAVA 150 CC QUE ERA CONDUCIDA POR UN MASCULINO DE 29 AÑOS DE EDAD, QUE RESULTO LESIONADO CON RASPONES EN SU ROSTRO, Y UNA CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX LA QUE ERA GUIADA POR OTRO MASCULINO DE 27 AÑOS DE EDAD. EL DAMNIFICADO FUE TRASLADADO Y ASISTIDO EN EL HOSPITAL LA QUE DIAGNOSTICO POLITRAUMATISMOS VARIOS. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
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