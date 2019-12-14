Policiales de la Departamental Totoral

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2019.
CARÁTULA: DAÑO . -
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
RESEÑA:SE RECEPTO DENUNCIA A UN VECINO DE ESTA LOCALIDAD DE 35 AÑOS DE EDAD QUIEN MANIFESTO QUE CUMPLE LA TAREA DEL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE UNA VIVIENDA UBICADA EN CALLE BOULEVAR ALLENDE Y DE UN TERRENO QUE COLINDA CON LA ANTES MENCIONADA Y QUE CUYO INGRESO SERIA POR CALLE ROBERTO J NOBLE, AL LLEGAR A SU TRABAJO OBSERVO QUE EN EL PATIO DE LA VIVIENDA SE ENCONTRABA UN ANIMAL EQUINO SIN MARCA VISIBLE EL CUAL HABRIA VOLTEADO EL CERCO PERIMETRAL DEL PATIO DE LA VIVIENDA. TAMBIEN PUDO DETERMINAR QUE DICHO ANIMAL HABRIA SIDO INGRESADO POR EL PORTON DEL TERRENO QUE DA HACIA LA CALLE ROBERTO J NOBLE. POR TAL MOTIVO PERSONAL POLICIAL SE HIZO PRESENTE EN EL LUGAR DONDE PROCEDIO A RETIRAR EL SEMOVIENTE Y TRASLADARLO A LA DEPENDENCIA POLICIAL QUEDANDO A DISPOSICION DE LA FISCALIA DE INTRUCCION DE JESUS MARIA .
CARÁTULA: EBRIEDAD O INTOXICACION ESCANDALOSA / CONDUCTOR MENOR DE EDAD
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
RESEÑA: EN VIRTUD DE REITERADOS LLAMADOS DE VECINOS DE ESTA LOCALIDAD PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL CONTROL EN CALLE BOULEVAR ALLENDE Y 9 DE JULIO DE UNA RENAULT KANGOO DE COLOR GRIS LA CUAL CIRCULABA DE FORMA ZIGZAGUEANTE Y PELIGROSA, EN DONDE SE CONDUCIAN DOS MASCULINOS MAYORES Y UN MENOR DE EDAD, LOS MISMOS EMANABAN FUERTE HALITOSIS ALCOHÓLICA Y COMENZARON A INSULTAR A VIVA VOZ AL PERSONAL ACTUANTE, POR LO QUE SE REALIZO LA APREHENCION Y EL TRASLADO A SEDE POLICIAL PREVIO SECUESTRAR BEBIDAS ALCOHOLICAS QUE TENIAN EN SU PODER , POR LO QUE QUEDARON A DISPOSICIÓN DEL SR. JUEZ DE PAZ DE VILLA DEL TOTORAL.
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