Policiales de la Departamental Totoral

11 DE DICIEMBRE DE 2019.
CARÁTULA: LESIONES CULPOSAS. -
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 18:45 HS, PERSONAL POLICIAL SE HIZO PRESENTE EN EL HOSPITAL LOCAL DONDE HABRIA INGRESADO UNA JOVEN DE 27 AÑOS DE EDAD LA CUAL HABIA PARTICIPADO EN UN ACCIDENTE DE TRANSITO, LUEGO DE ENTREVISTARLA SE PUDO ESTABLECER QUE LA MISMA EN MOMENTOS QUE CONDUCIA SU MOTOCICLETA MARCA BRAVA 110 CC POR CALLE BOULEVAR LA LOMA Y DUARTE QUIROS DETRÁS DE UN AUTOMOVIL MARCA CHEVROLET ONIX CONDUCIDO POR UN JOVEN DE 27 AÑOS DE EDAD ESTE ULTIMO AL FRENAR EN DICHA INTERSECCION HACE QUE EL RODADO MENOR COLISIONE AL AUTOMOVIL LO QUE PROVOCO TRAUMATISMOS VARIOS.POR LO QUE SE DIO INTERVENCION A LA FISCALIA DE JESUS MARIA.
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