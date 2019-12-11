Policiales de la Departamental Totoral

09 DE DICIEMBRE DE 2019.
CARÁTULA: DETENCION. -
LOCALIDAD: CAÑADA DE LUQUE. -
SIENDO LAS 17:30 HS, PERSONAL POLICIAL MIENTRAS PRACTICABA AVERIGUACIONES EN RELACION A UN HECHO DE INSTANCIA PRIVADA OCURRIDO DIAS ATRÁS EN ESA LOCALIDAD, CON INTERVENCION DE LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA, SE LOGRA LA DETENCION DE UN MASCULINO DE 30 AÑOS DE EDAD, SIENDO TRASLADADO A LA COMISARIA DE VILLA DEL TOTORAL DONDE PERMANECE ALOJADO Y A DISPOSICION DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
CARÁTULA: ACCIDENTE FATAL. -
LOCALIDAD: CAÑADA DE LUQUE. -
SIENDO LAS 18:15 HS, PERSONAL POLICIAL CONSTITUIDOS EN RUTA 17, KM 96, OBSERVAN UNA MAQUINARIA AGRICOLA (TOLVA) TUMBADA SOBRE SU COSTADO DERECHO, CON DOS PERSONAS MASCULINAS ATRAPADAS DEBAJO DE LA MISMA. POR INFORMACION RECAVADA SE PUEDO ESTABLECER, QUE DESDE UNA TOLVA ESTACIONADA EN LA BANQUINA SE ESTABA PASANDO LA CARGA A OTRA, CUANDO CEDIO POR EL PESO, APLASTANDO A LAS DOS PERSONAS REFERIDAS ANTERIORMENTE, QUIENES FALLECIERON EN EL ACTO PRODUCTO DEL IMPACTO. SE HACE CONSTAR QUE EN EL LUGAR TRABAJO PERSONAL DE EMERGENCIAS MEDICAS, BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOTORAL Y POLICIA JUDICIAL. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario