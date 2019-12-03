Policiales de la Departamental Totoral

30 DE NOVIEMBRE
CARÁTULA: DAÑO.-
LOCALIDAD: CAÑADA DE LUQUE.-
SIENDO LAS 11:15 HS, SE HACE PRESENTE EL PROPIETARIO DE UN CAMPO UBICADO A 4 KM DE SITÓN, MÁS PRECISAMENTE EN EL PARAJE EL RINCÓN, DONDE NO HAY MORADORES. Y EL PASADO 27 DEL CORRIENTE MES Y AÑO EN HORAS DE LA TARDE CONSTATA QUE EL ALAMBRE PERIMETRAL DEL FRENTE SE ENCONTRABA CAÍDO EN EL SUELO, AL IGUAL QUE LOS POSTES EN UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 400 MTS. SE REALIZAN LAS AVERIGUACIONES DE RIGOR. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
CARÁTULA: DAÑO.-
LOCALIDAD: TOTORAL.-
SIENDO LAS 13:30 HS, SE HACE PRESENTE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE DEJÓ SU VEHÍCULO PARTICULAR MARCA AUDI A4, COLOR GRIS, ESTACIONADO FRENTE A UN LOCAL COMERCIAL UBICADO EN CALLE BV. ALLENDE S/N B° CENTRO, QUIEN OBSERVA A POSTERIOR QUE SE APROXIMA UN VEHÍCULO MARCA VOLKSWAGEN GOL, COLOR BLANCO CONDUCIDO POR UN JOVEN MAYOR DE EDAD EL CUAL SE ENCONTRABA EN APARENTE ESTADO DE EBRIEDAD, IMPACTA CONTRA EL RODADO DEL DAMNIFICADO PRODUCIENDO ABOLLADURAS Y RAYONES EN EL PARAGOLPE DELANTERO, DÁNDOSE A LA FUGA.SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
01 DE DICIEMBRE
CARÁTULA: LEY 22.421.-(CONSERVACIÓN DE LA FAUNA)
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 10:10 HS, PERSONAL DE POLICIA CAMINERA PROCEDE SOBRE RUTA NAC. Nº 9 KM 156 AL CONTROL DE UN VEHICULO MARCA CHEVROLET LUV, CONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, ACOMPAÑADO POR OTRO JOVEN, QUIENES TRANSPORTABAN DOS AVES SILVESTRES (REINAS MORAS), SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
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