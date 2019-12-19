ALERTA METEOROLOGICO POR TORMENTAS FUERTES

SUDESTE, CENTRO-OESTE Y NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. CÓRDOBA. NORESTE DE LA PAMPA. NORESTE DE MENDOZA. SAN LUIS. SUR Y CENTRO DE SANTA FE. SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO.
ÁREAS DE TORMENTAS AFECTAN EN FORMA AISLADA EL SUR DEL AREA DE COBERTURA.SE ESPERA QUE ESTOS FENOMENOS SE EXTIENDAN AL RESTO DE LA REGIÓN A PARTIR DE LA MADRUGADA DEL VIERNES 20, PUDIENDO PRESENTAR FUERTE INTENSIDAD.LAS MISMAS ESTARIAN ACOMPAÑADAS FUNDAMENTALMENTE POR INTENSAS RÁFAGAS, FUERTE ACTIVIDAD ELÉCTRICA Y EN FORMA MUY LOCALIZADA, ABUNDANTE CAÍDA DE AGUA EN CORTOS PERIODOS CON OCASIONAL CAÍDA DE GRANIZO.
LAS CONDICIONES TENDERÁN A MEJORAR DE SUR A NORTE DE LA REGIÓN DURANTE LA TARDE DEL VIERNES 20. SE PREVÉN VALORES DE PRECIPITACIÓN ACUMULADA DURANTE TODO EL PERÍODO ENTRE 20 Y 50 MM.
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