Policiales de la Departamental Totoral

26 DE NOVIEMBRE
CARÁTULA: ALLANAMIENTO POSITIVO.-
LOCALIDAD: SINSACATE.-
SIENDO LAS 10:00 HS PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA – DTO. COLON, DANDO CUMPLIMIENTO A ORDEN DE ALLANAMIENTO RELACIONADO A UN HECHO CONTRA LA PROPIEDAD, ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE UN PARLANTE MARCA "PEAVEY".
CARÁTULA: HURTO.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 11:00 HS PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN BV. ALLENDE (CORRALON MUNICIPAL) Bº LAS FLORES ENTREVISTANDO AL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DIEGO BERNABEY, QUIEN PUSO EN CONOCIMIENTO QUE EN LA VISPERA SIENDO LAS 13:30 APROXIMADAMENTE, INGRESO UN SUJETO, SEGÚN LAS FILMACIONES DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD EXISTENTES EN EL LUGAR, QUIEN RETIRA LA MAQUINARIA TIPO CARGADORA CON IMPLEMENTOS DE RETRO. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
CARÁTULA: HOMICIDIO CALIFICADO SEGUIDO DE SUICIDIO.-
LOCALIDAD: CAPILLA DE SITON.-
SIENDO LAS 13:30 HS, PERSONAL POLICIAL TOMA CONOCIMIENTO A TRAVES DE UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD, MANIFESTANDO QUE SE ENCONTRABA EN EL DOMICILIO CON SU AMIGA KAREN GOMEZ (23) SE HIZO PRESENTE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, EX PAREJA DE GOMEZ, QUIEN AGREDE A ESTA CON UN ARMA DE FUEGO Y SEGUIDAMENTE SE QUITA LA VIDA. EN EL LUGAR SE HIZO PRESENTE PERSONAL DE SANIDAD DE DICHA LOCALIDAD QUIENES PROCEDEN A TRASLADAR A LA JOVEN QUIEN EN ESOS MOMENTOS SE ENCONTRABA CON SIGNOS VITALES, Y EN EL TRAYECTO HACIA UN CENTRO DE MAYOR COMPLEJIDAD DEJA DE EXIXTIR. SE DIO PARTICIPACION A LA FISCALIA DE INSTRUCCION DE LA CIUADAD DE JESUS MARIA QUIEN IMPARTIO DIRECTIVAS.
CARÁTULA: ART. 105º CCC.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
SIENDO LAS 19:00 HS, EL DAMNIFICADO MANIFESTO QUE CIRCULABA POR RUTA Nº 9 EN SENTIDO S-N, CONSTATANDO QUE UN VEHICULO QUE CIRCULABA EN LA MISMA DIRECCION LO HACIA DE MANERA PELIGROSA REALIZANDO MANIOBRAS QUE PONIAN EN RIESGO SU VIDA Y LA DE TERCEROS SIENDO ESTE UN RENAULT KANGOO DE COLOR BLANCO POR LO QUE SE PUSO EN CONOCIMIENTO AL PERSONAL POLICIAL, LOS QUE INTERCEPTARON AL VEHICULO EN LA INTERSECCION DE CALLES BV. ALLENDE Y 27 DE ABRIL DE Bº SAN FELIPE, PROCEDIENDO AL CONTROL DEL MISMO, SIENDO SU CONDUCTOR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE CORDOBA CAPITAL, SIENDO TRASLADADO A SEDE POLICIAL. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES.
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