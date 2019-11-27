Policiales de la Departamental Totoral

25 DE NOVIEMBRE DE 2019.
CARÁTULA: ACCIDENTE DE TRÁNSITO
LOCALIDAD: SINSACATE
SIENDO LAS 13:40 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE SOBRE RUTA NAC. N° 9 KM 758, DEBIDO A QUE MOMENTOS ANTES Y POR MOTIVOS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER UNA GRUA MARCA MERCEDES BENZ CONDUCIDA POR UN MAYOR DE EDAD DOMICILIADO EN CÓRDOBA CAPITAL QUIEN TRANSPORTABA UN CAMIÓN AUXILIADO MARCA IVECO HACIENDOLO DE DEAN FUNES A CÓRDOBA, PIERDEN EL CONTROL DEL VEHÍCULO YÉNDOSE A LA BANQUINA Y TUMBANDOSE. SOLO SE REGISTRARON DAÑOS MATERIALES. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
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