Policiales de la Departamental Totoral

23 DE NOVIEMBRE
CARÁTULA: HURTO.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
SIENDO LAS 08:15 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN CALLE ATILIO A. LLOUVEL ESQ. 17 DE AGOSTO Bº PTE. PERON, ENTREVISTANDO AL DAMNIFICADO, QUIEN MANIFESTO QUE UN JOVEN, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN Bº PTE. PERON, AL CUAL CONOCE LE HABRIA SUSTRAIDO UNA MOTOCICLETA CORVEN 110 CC SIN DOMINIO VISIBLE, UN TEL. CELULAR Y UN PARLANTE PORTATIL. MINUTOS DESPUES SE HIZO PRESENTE UNA PERSONA LA CUAL HACE ENTREGA DE LA MOTOCICLETA MANIFESTANDO QUE LA HABIA ENCONTRADO ABANDONADA, COINCIDIENDO CON LA SUSTRAIDA ANTERIORMENTE. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
CARÁTULA: LESIONES LEVES.-
LOCALIDAD: SARMIENTO.-
SIENDO LAS 21:00 HS, EL DAMNIFICADO MANIFESTO QUE SIENDO ALREDEDOR DE LAS 19:50 HS, UN SUJETO DE CONTEXTURA FISICA DELGADO CON PANTALON JEANS OSCURO Y REMERA AZUL , QUE SE CONDUCIA EN UNA MOTOCICLETA 150 CC, INGRESO A SU DOMICILIO UBICADO EN CALLE GRAL. ALVEAR S/Nº Bº CENTRO RECLAMANDO QUE EL PERRO DEL DICENTE CASI LO HIZO CAER DE LA MOTO POR LO QUE LE PROPINO GOLPE DE PUÑO EN EL ROSTRO, PARA LUEGO DARSE A LA FUGA, INMEDIATAMENTE SE MONTO UN OPERATIVO POLICIAL LOGRANDO DAR CON EL SUJETO EN LA LOCALIDAD DE SINSACATE ,POR LO QUE FUE APREHENDIDO Y SE PUSO A DISPOSICION DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE, SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES DE RIGOR.
24 DE NOVIEMBRE
CARÁTULA: ART. 81º CCC.- (Escándalos y molestias a terceros)
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL
SIENDO LAS 02:45 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN CALLE SARMIENTO ESQ. RONDEAU Bº SAN FELIPE OBSERVANDO A UN SUJETO QUE SE ENCONTRABA EN APARENTE ESTADO DE EBRIEDAD Y GENERANDO DISTURBIOS EN LA VIA PUBLICA, PROLIFERANDO INSULTOS A LOS TRANSEUNTES DEL SECTOR. AL OBSERVAR LA PRESENCIA DE LOS UNIFORMADOS ESTE SE OFUSCO E INSITO A PELEAR AL PERSONAL ACTUANTE POR LO QUE SE HIZO CESAR LA FALTA. ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES.-
CARÁTULA: ART. 81º CCC.- (Escándalos y molestias a terceros)
LOCALIDAD: SARMIENTO
SIENDO LAS 03:45 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN UN LOCAL DE COMIDAS RAPIDAS, DONDE SE ENCONTRABA UN JOVEN INSULTANDO Y MOLESTANDO A LOS CLIENTES DEL LUGAR. SE IDENTIFICO AL MISMO, QUIEN SE DOMICILIA EN LA CIUDAD DE DEAN FUNES. SE HIZO CESAR LA FALTA Y SE PROCEDIO AL TRASLADO DE DICHO SUJETO A LA DEPENDENCIA POLICIAL SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES.
CARÁTULA: VIOLACIÓN DE DOMICILIO.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
SIENDO LAS 05:20 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN CALLE TUCUMÁN S/N° B° A. SABATINI, ENTREVISTANDO A SU PROPIETARIO, QUIÉN MANIFESTÓ QUE EN EL INTERIOR DE SU VIVIENDA SE ENCONTRABAN TRES SUJETOS DE LOS CUALES LOGRÓ IDENTIFICAR A UNO, SIENDO ESTE MAYOR DE EDAD, POR LO QUE INMEDIATAMENTE SE REALIZA UN AMPLIO RASTRILLAJE POR EL SECTOR, INTERCEPTANDO A POCOS METROS, AL SUJETO EN CUESTION, LOGRANDO SU APREHENSIÓN Y TRASLADO HACIA LA DEPENDENCIA LOCAL A DISPOSICION DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
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