Policiales de la Departamental Totoral

28 DE NOVIEMBRE DE 2019.
CARÁTULA: ALLANAMIENTO POSITIVO CON DETENCIÓN.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
EN LA VISPERA SIENDO LAS 17:30 HS, EN VIRTUD DE UN HECHO DE AMENAZAS Y LESIONES, DEL CUAL TIENE CONOCIMIENTO E INTERVENCIÓN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE JESÚS MARÍA; PERSONAL POLICIAL DE VILLA DEL TOTORAL, PROCEDIÓ A DAR CUMPLIMIENTO A OFICIO JUDICIAL DE ALLANAMIENTO EN B° FÁTIMA DE ESTA LOCALIDAD, SIENDO ATENDIDOS POR LA PERSONA RELACIONADO AL HECHO QUE SE INVESTIGA, REALIZANDO EL REGISTRO DE LA MORADA ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, DONDE SE LOGRO EL SECUESTRO DE ELEMENTOS RELACIONADOS A LA CAUSA, POR LO QUE TAMBIEN SE MATERIALIZO LA DETENCIÓN DE UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD, QUEDANDO ALOJADA EN LA DEPENDENCIA LOCAL POR DIRECTIVAS Y A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
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