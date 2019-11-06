Policiales de la Departamental Totoral

04 DE NOVIEMBRE DE 2019.
VILLA DEL TOTORAL.
CARÁTULA: LESIONES CULPOSAS. -
SIENDO LAS 21:15 HS, PERSONAL POLICIAL CONSTITUIDO EN CALLE NILO ROSSI Y JUAN JOSE PASO CONSTATA UN ACCIDENTE DE TRANSITO, ENTRE UNA BICICLETA CONDUCIDA POR UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD, QUE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER FUE IMPACTADA POR EL VEHICULO FIAT ARGO, CONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD. SIENDO TRASLADADA LA FEMENINA POR PERSONAL DE EMERGENCIAS MEDICAS, CON POLITRAUMATISMOS VARIOS, AL HOSPITAL LOCAL Y A POSTERIOR A LA CLINICA VIALE DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA PARA SU MEJOR ATENCION.
05 DE NOVIEMBRE DE 2019.
VILLA DEL TOTORAL.
EN LA VISPERA SE RECEPTARON PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA:
ART. 104º ("Conductor menor de edad") y ART. 111º ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa identificatoria en motovehículos.")POR LO QUE SE PROCEDIO AL TRASLADO DE UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO 110 cc. Y UN MASCULINO MENOR DE EDAD
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