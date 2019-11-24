Policiales de la Departamental Totoral

21 DE NOVIEMBRE DE 2019.
CARÁTULA: ESTAFA.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
SIENDO LAS 19:30 HS, SE HACE PRESENTE LA DAMNIFICADA, QUIEN MANIFIESTA QUE RECIBIÓ UN LLAMADO TELEFÓNICO DE UN GERENTE EJECUTIVO DE ANSES CON MOTIVO DE COBRAR UN RETROACTIVO, POR LO QUE SE DIRIGE HACIA EL BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA, SIGUE LAS INSTRUCCIONES SOLICITADAS POR VÍA TELEFÓNICA Y AL CONSULTAR EL SALDO DE SU CAJA DE AHORRO, NOTA EL FALTANTE DE $25.000. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
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