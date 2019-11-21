Policiales de la Departamental Totoral

19 DE NOVIEMBRE DE 2019.
CARÁTULA: INCENDIO. -
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 12:45 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN RUTA 17, KM 70 APROXIMADAMENTE 2OBSERVANDO QUE UN CARRO SE ESTABA PRENDIENDO FUEGO, ENTREVISTANDO A UN MASCULINO MAYOR DE EDAD CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE JESUS MARIA QUIEN CONDUCIA UNA PICK-UP FORD F-100, TIRANDO DICHO CARRO, EL CUAL POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE PRENDIO FUEGO, SIENDO EXTINGUIDAS LAS LLAMAS POR PERSONAL DE BOMBEROS DE VILLA DEL TOTORAL. NO HAY LESIONADOS SOLO SE REGISTRAN DAÑOS MATERIALES.
CARÁTULA: LESIONES CULPOSAS.
LOCALIDAD: SARMIENTO.
SIENDO LAS 14:45 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN RUTA 9 KM 783 CONSTATANDO UN ACCIDENTE DE TRANSITO ENTRE EL VEHICULO FIAT DUNA CONDUCIDO POR UN MASCULINO DE 60 EDAD CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE RIO CEBALLOS Y UN CAMION RENAULT PREMIUM CONDUCIDO POR OTRO MASCULINO DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE MARIA DE RIO SECO, QUEDANDO ATRAPADO EL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR, EL CUAL FUE SACADO POR PERSONAL DE BOMBEROS DE VILLA DEL TOTORAL Y A POSTERIOR TRASLADADO POR AMBULANCIA DE EMERGENCIAS MEDICAS AL HOSPITAL VICENTE AGUERO DE JESUS MARIA, EN ESTADO CONSCIENTE, CON POLITRAUMATISMOS EN EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES. SE PUDO ESTABLECER QUE EL CAMION CIRCULABA EN SENTIDO NORTE-SUR Y EL VEHICULO MENOR EN SENTIDO OPUESTO, COLISIONANDO DE MANERA FRONTAL. QUE A RAIZ DEL ACCIDENTE LA RUTA NAC. Nº 9 PERMANECIO CORTADA POR EL LAPSO DE 30 MINUTOS APROXIMADAMENTE.
CARÁTULA: DAÑO. -
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 23:00 HS, PERSONAL POLICIAL CONSTITUIDO EN Bº SOL NACIENTE ENTREVISTA A UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD, LA CUAL MANIFIESTA QUE MOMENTOS ANTES SE HABIA PRESENTADO SU EX PAREJA SOLICITANDO QUE LO DEJARA INGRESAR A LA VIVIENDA Y ANTE LA NEGATIVA DE LA DICENTE, EL MASCULINO ROMPIO EL VIDRIO DE LA PUERTA DE INGRESO Y SE RETIRO DEL LUGAR. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES CON INTERVENCION DE LA FISCALIA DE JESUS MARIA.
CARATULA: INCENDIO
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL
SIENDO LAS 01:08 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN CALLE 25 DE MAYO ESQUINA SAN MARTÍN OBSERVANDO QUE UN VEHÍCULO SE ESTARIA PRENDIENDO FUEGO POR LO QUE INMEDIATAMENTE PIDEN COLABORACIÓN A PERSONAL DE BOMBEROS, A POSTERIOR SE HACE PRESENTE MOVIL 11 QUIENES LOGRAN APAGAR POR COMPLETO EL FUEGO DEL MISMO. DEJANDO SIN PELIGRO PARA TERCEROS, SIENDO EL VEHÍCULO UN VOLKSWAGEN MODELO SENDA ENCONTRANDOSE PRESENTE EL PROPIETARIO JUNTO A SU PAREJA. NINGUNO DE LOS OCUPANTES SUFRIÓ LESIÓN ALGUNA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
21 DE NOVIEMBRE DE 2019.
CARÁTULA: ROBO EN GRADO DE TENTATIVA -
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 17:15 HS, PERSONAL POLICIAL A RAIZ DE UN LLAMADO AL 101 SE CONSTITUYO EN UNA PROPIEDAD DEL SR. SALUSO UBICADA EN CALLE JUAN BOTARO DE ESTA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA SIN HABITAR, DONDE SE OBSERVO A DOS MASCULINOS Y UNA FEMENINA QUIENES SE ENCONTRABAN CALANDO ALREDEDOR DE UNA VENTANA PARA EXTRAERLA, AL PERCATARSE DE LA PRESENCIA POLICIAL SE DAN A LA FUGA, LOGRANDOSE LA APREHENSION DE UNO DE LOS MASCULINOS (29) Y LA FEMENINA (24), MIENTRAS QUE EL RESTANTE YA INDIVIDUALIZADO LOGRA SU COMETIDO. EN EL LUGAR SE PROCEDIO AL SECUESTRO DE LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA COMETER EL ILICITO. POR LO QUE FUERON TRASLADADOS A SEDE POLICIAL Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA FISCALIA DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA, QUIEN ORDENO QUE LOS MISMOS QUEDARAN ALOJADOS.
CARÁTULA: ACCIDENTE CASUAL.-
RESEÑA: A LAS 00:30 HS PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN RUTA Nº 9 KM 773 - PARADOR SAN ANTONIO, DONDE SE ENTREVISTO AL SR. LUIS GUATAY (46) CON DOMICILIO EN LA PCIA. DE SALTA, QUIEN SE CONDUCIA EN UNA MOTOCICLETA MARCA ROUSER 200 CC, HACIENDO SABER QUE POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO Y EL ESTADO DE LA RUTA HABIA PERDIDO EL CONTROL LO QUE LE OCACIONO A CONSECUENCIA DE LA CAIDA LESIONES DE DISTINTA CONSIDERACION LAS QUE FUERON ASISTIDAS POR EL SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS T.E.M Y POSTERIOR TRASLADADO AL HOSPITAL DE JESUS MARIA.
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