Policiales de la Departamental Totoral

DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019.
16 DE NOVIEMBRE
CARÁTULA: PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
SIENDO LAS 11:10 HS PERSONAL DE CAMINERA PROCEDIO SOBRE RUTA Nº 9 KM 786AL CONTROL DE UN AUTOMOVIL MARCA VW GOLF CONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE CORDOBA CAPITAL, TRANSPORTANDO EN EL ASIENTO DE ATRÁS UNA ESCOPETA CAL. 12 CAÑO YUXTAPUESTO PRESENTANDO LA CREDENCIAL DE LEGITIMO USUARIO VENCIDA, SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
CARÁTULA: ART. 80º CCC.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
SIENDO LAS 13:40 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO SOBRE CALLE BV. ALLENDE S/Nº Bº CENTRO AL CONTROL DE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, EL QUE SE ENCONTRABA INGIRIENDO BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LA VIA PUBLICA, POR LO QUE SE OFUZCO Y COMENZO A INSULTAR E INSITANDO A PELEAR AL PERSONAL ACTUANTE, MOTIVO POR EL CUAL SE HIZO CESAR LA FALTA TRASLADANDO AL CAUSANTE A SEDE POLICIAL QUEDANDO A DISPOSICION DEL JUEZ DE PAZ LOCAL.
CARÁTULA: VIOLENCIA FAMILIAR - AMENAZAS.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
SIENDO LAS 17:40 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN UN DOMICILIO DE Bº LOURDES ENTREVISTANDO A UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, EL QUE MANIFESTO QUE SU HIJO MAOR DE EDAD LO HABIA AMENAZADO CON DOS CUCHILLOS, Y QUE SE ENCUENTRABA EN ESTADO DE EBRIEDAD. SE PROCEDIO A SU APREHENSION Y TRASLADO A SEDE POLICIAL DONDE QUEDO ALOJADO A DISPOSICION DE LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE JESUS MARIA. .
17 NOVIEMBRE
CARÁTULA: INCENDIO. -
LOCALIDAD: SIMBOLAR. -
SIENDO LAS 13:50 HS, PERSONAL POLICIAL PRESENTE EN CALLE PUBLICA SIN NUMERO DE DICHA LOCALIDAD, CONSTATANDO UN INCENDIO EN UNA VIVIENDA; DONDE SE ENTREVISTO A SU PROPIETARIO, QUIEN MANIFIESTO QUE LA MISMA LA OCUPABA UN INQUILINO, EL CUAL SE HABIA AUSENTADO Y APARENTEMENTE POR UN DESPERFECTO ELECTRICO ( VENTILADOR) QUE SE ENCONTRABA EN UN DORMITORIO DIO COMIENZO EL FOCO IGNEO, CAUSANDO SOLO DAÑOS MATERIALES, SIENDO SOFOCADO POR DOTACION DE BOMBEROS DE VILLA DEL TOTORAL, SE LABRARAN ACTUACIONES SUMARIALES DE RIGOR
CARÁTULA: ARTICULO 111 C.C.C.-
LOCALIDAD: CAÑADA DE LUQUE. -
SIENDO LAS 22:30 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO SOBRE CALLE 9 DE JULIO 364, Bº CENTRO AL CONTROL DE LA MOTOCICLETA MARCA APPIA 150 C.C, EN LA CUAL SE CONDUCIAN DOS FEMENINAS MAYORES DE EDAD, QUIENES CARECIAN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE. AL MOMENTO DE TRASLADARLAS A LA DEPENDENCIA, LAS MISMAS ABANDONAN EL RODADO Y SE RETIRAN DEL LUGAR.
CARÁTULA: DAÑO. -
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 23:00 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN UN DOMICILIO DE Bº PTE. PERON, ENTREVISTANDO AL PROPIETARIO QUIEN MANIFIESTA QUE SU VEHICULO PARTICULAR (RENAULT SANDERO), EL CUAL SE ENCONTRABA EN LA COCHERA, PRESENTA UNA ROTURA EN EL VIDRIO TRASERO ESTANDO IDENTIFICADO EL SUPUESTO AUTOR DEL HECHO, SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
CARÁTULA: DAÑO. -
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 23:20 HS, SE HACE PRESENTE LA DAMNIFICADA MANIFESTANDO QUE DEJO SU VEHICULO PARTICULAR, MARCA RENAULT CLIO ESTACIONADO FRENTE AL DOMICILIO, UBICADO EN Bº PTE. PERON, ENCONTRANDOSE LA DICENTE EN EL PATIO, OBSERVANDO DESDE ALLI QUE SE ACERCABA UN MASCULINO AL RODADO, PROVOCANDOLE LA ROTURA DEL VIDRIO TRASERO IZQUIERDO, CON UN PEDAZO DE BLOCK. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
CARÁTULA: ARTICULO 81 C.C.C.-
LOCALIDAD: CAÑADA DE LUQUE. -
SIENDO LAS 23:00 HS, SE HACEN PRESENTE EN SEDE POLICIAL DOS FEMENINAS MAYORES DE EDAD, SOLICITANDO LA RESTITUCION DE UNA MOTOCICLETA ANTES SECUESTRADA POR PERSONAL POLICIAL Y AL OBTENER UNA RESPUESTA NEGATIVA, LAS MISMAS SE RETIRAN DE LA DEPENDENCIA Y EN LA VIA PUBLICA COMIENZAN A PROFERIR INSULTOS EN CONTRA DE LOS UNIFORMADOS. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES.
CARÁTULA: ARTICULO 111 C.C.C.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 01:05 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO SOBRE CALLE 25 DE MAYO Y SAN MARTIN, Bº CENTRO AL CONTROL DE LA MOTOCICLETA MARCA ROUSER 220 C.C, CONDUCIDA POR UN JOVEN MAYOR DE EDAD, , QUIEN CIRCULABA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SIN LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE SE PROCEDE A SU TRASLADO A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ.
CARÁTULA: ARTICULO 111 C.C.C.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 01:10 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO SOBRE CALLE 25 DE MAYO Y SAN MARTIN, Bº CENTRO AL CONTROL DE LA MOTOCICLETA MARCA KELLER 110 C.C, CONDUCIDA POR UN JOVEN MAYOR DE EDAD, QUIEN CIRCULABA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SIN LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE. QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ.
CARÁTULA: ARTICULO 82 C.C.C.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 03:00 HS, PERSONAL POLICIAL CONSTITUIDO EN CALLE MOYANO TREBUCQ S/Nº, Bº SOL NACIENTE OBSERVA UN SUJETO MASCULINO, QUIEN AL PERCATARSE DE LA PRESENCIA DE LOS UNIFORMADOS EMPEZO A PROFERIR INSULTOS A VIVA VOZ A LOS MISMOS Y A LOS TRANSEUNTES, QUIEN EMANABA UNA FUERTE HALITOSIS ALCOHOLICA, POR LO QUE ES TRASLADADO A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ.
18 DE NOVIEMBRE
CARÁTULA: AMENAZAS.-
LOCALIDAD: TOTORAL. -
SIENDO LAS 18:50 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE SOBRE CALLE REPUBLICA ARGENTINA DE Bº PTE. PERON DADO QUE UN SUJETO DE SEXO MASCULINO SE ENCONTRABA AMENAZANDO A LOS VECINOS DEL LUGAR CON UN ARMA DE FUEGO APARENTEMENTE UNA PISTOLA, SE PROCEDE A IDENTIFICAR AL CAUSANTE QUIEN PORTABA EN SU CINTURA UNA RÉPLICA DE UNA PISTOLA CALIBRE 9 MM MARCA PIETRO BERETTA Y UNA CAJA DE VINO TINTO EN SU MANO, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DEL MISMO TRASLADÁNDOLO A ÉSTA SEDE POLICIAL REALIZANDO LAS CORRESPONDIENTES ACTAS DE RIGOR.
CARÁTULA: INCENDIO (ACTUACIONES LABRADAS).-
LOCALIDAD: CAÑADA DE LUQUE. -
SIENDO LAS 21:30 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN CAMINO RURAL DE LOS MISTOLES DONDE HABRÍA UN FOCO DE INCENDIO, AL LLEGAR AL LUGAR EFECTIVAMENTE SE PUEDE OBSERVAR UNOS MONTÍCULOS DE RAMA, RASTROJOS Y TRONCOS AMONTONADOS EN LA PARTE MEDIA DE UNA CHACRA ARADA, LOS MISMOS QUEMÁNDOSE, NOTANDO QUE A SU ALREDEDOR NO HAY MONTE NI CHACRA O RASTROJO ALGUNO QUE HAGA REAVIVAR LAS LLAMAS, ÉSTO EVITARÍA EL PELIGRO DE EXPANSIÓN, SE HICIERON PRESENTES BOMBEROS DE TOTORAL, CON PERSONAL A ÓRDENES EXTINGUIENDO DICHO FOCO ÍGNEO. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
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