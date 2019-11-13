Policiales de la Departamental Totoral

11 DE NOVIEMBRE DE 2019.
CARÁTULA: LESIONES CULPOSAS.-
LOCALIDAD: LAS PEÑAS.-
SIENDO LAS 17:10 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN RUTA Nº 9 KM 802 OBSERVANDO UN VEHICULO FIAT FIORINO DONDE SE CONDUCIAN DOS JOVENES MAYORES DE EDAD, DOMICILIADOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO, QUIENES CIRCULABAN EN SENTIDO NORTE-SUR, E IMPACTAN POR ALCANCE AL VEHICULO FORD F-100 GUIADO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD. SE PROCEDIO AL TRASLADO DE LOS ACUPANTES DE LOS VEHICULOS AL C.I.C. DONDE FUERON EXAMINADOS DADO QUE PRESENTABAN TRAUMATISMOS VARIOS. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
CARÁTULA: AGRESION.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
SIENDO LAS 19:15 HS, SE HACE PRESENTE UNA JOVEN MAYOR DE EDAD, QUIEN MANIFESTO QUE EN OCASION EN QUE SE ENCONTRABA EN LA VENTANA DE SU DOMICILIO UBICADO EN Bº FATIMA DE ESTA LOCALIDAD, SE APERSONO UNA FEMENINA MENOR DE EDAD, Y LE ARROJO CON UN PEDAZO DE LADRILLO CON INTENCION DE LESIONARLA, NO LOGRANDO SU COMETIDO. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
13 DE NOVIEMBRE DE 2019.
CARÁTULA: ROBO
LOCALIDAD: LA PAMPA
SIENDO 07:30 HS, PERSONAL POLICIAL SE HACE PRESENTE EN BARRIO EL MIRADOR, ENTRE CALLES JUAN XXIII Y KENNEDY OBSERVANDO UN VEHÍCULO MARCA FIAT UNO DE COLOR BORDÓ, AL CUAL LE SUSTRAJERON LAS 4 RUEDAS, SEGUIDAMENTE SE ENTREVISTA A SU DUEÑO QUIEN MANIFESTÓ QUE EL VEHÍCULO SE ENCONTRABA EN ESE LUGAR HACIA UN MES APROXIMADAMENTE CON PROBLEMAS MECÁNICOS Y SIN BATERÍA. ESTA MAÑANA SE DA CON EL FALTANTE DE LAS RUEDAS, SE INSTRUYEN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
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