Policiales de la Departamental Totoral

DEL 08 AL 11 DE NOVIEMBRE
VILLA DEL TOTORAL.
EN LA VISPERA SE RECEPTARON PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA:
• CARÁTULA: ART. 104° C.C.C.- (Conductor menor de edad)
LOCALIDAD: SARMIENTO.-
SIENDO LAS 01:15 HS, PERSONAL POLICIAL MIENTRAS REALIZABA PATRULLAJE PREVENTIVO PROCEDE AL CONTROL DE UNA MOTOCICLETA MOTOMEL 110 CC. COLOR ROJA, SIN DOMINIO VISIBLE, SIN ESPEJOS RETROVISORES, LA CUAL ERA CONDUCIDA POR UN MASCULINO MENOR DE EDAD, ACOMPAÑADO POR OTRO MENOR DE EDAD AMBOS SIN CASCO PROTECTOR MOTIVO POR EL CUAL SON TRASLADADOS A LA DEPENDENCIA QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR. JUEZ DE PAZ.
• CARÁTULA: ARTICULO 82 C.C.C.- (Ebriedad o intoxicación escandalosa)
LOCALIDAD: CAÑADA DE LUQUE. -
SIENDO LAS 10:05 HS, PERSONAL POLICIAL MIENTRAS SE ENCONTRABA DE PATRULLAJE OBSERVAN SEIS SUJETOS MASCULINOS, TODOS MAYORES DE EDAD, EN UNA PLAZOLETA, QUIENES SE ENCONTRABAN PROFIRIENDO GRITOS Y CONSUMIENDO BEBIDAS ALCOHOLICAS, AL ENTREVISTARLOS EMANABAN FUERTE HALITOSIS ALCOHOLICA, LES COSTABA MANTENER EL EQUILIBRIO Y NO ERAN CLAROS EN SUS DICHOS POR LO QUE SON TRASLADADOS A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ.
• CARÁTULA: ARTICULOS 104 Y 111 C.C.C.- (Conductor menor de edad) y (Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa identificatoria en motovehículos.)
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 19:40 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL DE UNA MOTOCICLETA MARCA BRAVA 110 CC., CONDUCIDA POR UN MASCULINO MENOR DE EDAD, QUIEN CIRCULABA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SIN LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE ES TRASLADADO A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR. JUEZ DE PAZ.
• CARÁTULA: ARTICULO 105 C.C.C.- (Conducción peligrosa)
LOCALIDAD: SIMBOLAR. -
RESEÑA: SIENDO LAS 18:30 HS, SE HACE PRESENTE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, MANIFESTANDO QUE MIENTRAS CIRCULABA POR RUTA 9 KM 813 EN SU MOTOCICLETA, UN CAMION MARCA MERCEDES BENZ DOMINIO, REALIZO UNA MALA MANIOBRA DE SOBREPASO, POR LO QUE TUVO QUE IRSE A LA BANQUINA. POR AVERIGUACIONES REALIZADAS SE PUDO CONSTATAR QUE EL CONDUCTOR DEL CAMION. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
09 DE NOVIEMBRE
CARÁTULA: HURTO Y DAÑO.-
LOCALIDAD: TOTORAL.-
SIENDO LAS 05:35 HS, PERSONAL POLICIAL ES COMISIONADO A LA CALLE AVELLANEDA S/N°, B° LA LOMA DONDE SE ENTREVISTÓ A LA DAMINIFICADA, QUIEN MANIFESTÓ QUE MINUTOS ATRÁS LE HABRÍAN SUSTRAÍDO DE SU DOMICILIO UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO MODELO TRIP, 110 CC, COLOR ROJO, POR LO QUE INMEDIATAMENTE SE REALIZA UN OPERATIVO DE RASTRILLAJE EN EL SECTOR LOGRANDO RECUPERAR EL ELEMENTO SUSTRAÍDO EL CUAL HABIA SIDO ABANDONADO EN LAS INMEDIACIONES. LA MOTOCICLETA PRESENTABA DAÑO EN LA PARTE FRONTAL. POR LO QUE SE PROCEDIO AL SECUESTRO DEL MISMO Y POSTERIOR ENTREGA DE PROCEDIMIENTO EN LA DEPENDENCIA.
CARÁTULA: APREHENSION
LOCALIDAD: TOTORAL.-
SIENDO LAS 08:20 HS, PERSONAL POLICIAL ES COMISIONADO A CALLE AVELLANEDA Y SARMIENTO B° SAN CAYETANO, DONDE SE OBSERVA UN SUJETO DE SEXO MASCULINO CON UN TELEVISOR ENVUELTO EN UNA COLCHA DE COLOR BLANCA, AL NOTAR LA PRESENCIA POLICIAL EL MISMO SE DA A LA FUGA, COMENZANDO UNA PERSECUCIÓN DE INFANTE Y A POSTERIOR SE LOGRA SU APREHENSIÓN TRATANDOSE DE UN JOVEN DE 27 AÑOS DE EDAD DOMICILIADO EN ESTA LOCALIDAD, EL CUAL LLEVABA UN TELEVISOR LED DE 32" COLOR NEGRO MARCA RCA, DICHO ELEMENTO ESTARÍA RELACIONADO CON UN HECHO ANTERIOR MOTIVO POR EL CUAL ES TRASLADADO A LA DEPENDENCIA POLICIAL.
10 DE NOVIEMBRE
CARÁTULA: ROBO. -
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 08:35 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN CALLE BV ALLENDE Y ENTREVISTA AL DAMINIFICADO, PROPIETARIO DE LA VERDULERIA "VIDA VERDE", QUIEN MANIFIESTA QUE EN LA FECHA AL LLEGAR AL NEGOCIO CONSTATO QUE AUTOR/ES IGNORADOS/S DAÑARON EL MARCO Y CERRADURA DE UNA PUERTA TRASERA, NOTANDO EL FALTANTE DE $ 300 EN EFECTIVO.
CARÁTULA: HURTO. -
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 08:45 HS, SE HACE PRESENTE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD MANIFESTANDO QUE EN LA FECHA SIENDO LAS 04 HS APROXIMADAMENTE DEJO EN EL PATIO DE LA VIVIENDA SU BICICLETA Y A LAS 08 HS CONSTATO EL FALTANTE DE LA MISMA. POSTERIORMENTE EL DAMNIFICADO HIZO SABER DE QUE LA MISMA HABIA SIDO RECUPERADA.
CARÁTULA: LESIONES CULPOSAS. -
LOCALIDAD: LAS PEÑAS. -
SIENDO LAS 23:50 HS, SE HACE PRESENTE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, ORIUNDO DE LA CIUDAD DE RIO GALLEGOS, MANIFESTANDO QUE SIENDO LAS 17:30 HS, MIENTRAS CIRCULABA EN SU VEHICULO FORD FOCUS POR BV SAN MARTIN Y AMILCAR SILENZI, IMPACTA CON UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO CONDUCIDA POR UNA MENOR DE 15 AÑOS EDAD, QUIEN FUE ATENDIDA EN EL CIC DE LAS PEÑAS CON POLITRAUMATISMOS VARIOS Y A POSTERIOR TRASLADADA AL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA PARA SU MEJOR ATENCION.
CARÁTULA: ACCIDENTE DE TRANSITO. -
LOCALIDAD: SARMIENTO. –
SIENDO LAS 20:40 HS, PERSONAL POLICIAL TOMA CONOCIMIENTO SOBRE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN CAMINO A CAÑADA DE RÍO PINTO, EN EL LUGAR A UNOS DOS MIL METROS DE SARMIENTO HACÍA EL OESTE, DE OBSERVA UN AUTOMÓVIL DE MARCA FIAT PUNTO SOBRE EL CAMINO A MANO DERECHA ESTACIONADO, CON DAÑOS MATERIALES, EL CUAL CIRCULA DE OESTE-ESTE, EL MISMO ERA CONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, ORIUNDO DE LA LOCALIDAD DE SALDAN, EL CUAL ERA ACOMPAÑADO POR SU ESPOSA Y SUS DOS HIJAS, LOS MISMO FUERON ASISTIDOS EN EL LUGAR POR LA AMBULANCIA DEL DISPENSARIO DE SARMIENTO, LOS CUATRO OCUPANTES SIN LESIONES, TRASLADANDO EL VEHÍCULO EN AUXILIO.
11 DE NOVIEMBRE
CARÁTULA: ABIGEATO, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y VIOLACION DE DOMICILIO. -
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL. -
SIENDO LAS 00:10 HS, PERSONAL POLICIAL CONSTITUIDOS EN MARIANO MORENO ESQUINA PEDRO J. FRIAS, Bº LA LOMA, OBSERVAN A DOS SUJETOS MASCULINOS CON UN BULTO ENTRE SUS MANOS, QUIENES AL PERCATARSE DE LA PRESENCIA POLICIAL LO ARROJAN Y EMPRENDEN LA HUIDA, UNO DE ELLOS INTENTA INGRESAR A UN DOMICILIO, NO LOGRANDO SU COMETIDO POR LO QUE SE PROCEDE A SU APREHENSION, CONTINUANDO CON EL PATRULLAJE SE LOGRA APREHENDER AL SEGUNDO SUJETO. AL REVISAR EL BULTO SE CONSTATA QUE SE TRATARIA DE UN TERNERO DEGOLLADO DE PELAJE OSCURO DE 40 KG APROXIMADAMENTE. A POSTERIOR SE TRASLADA A AMBOS MASCULINOS A SEDE POLICIAL Y SE ENTREGA PROCEDIMIENTO DANDO PARTICIPACION A LA FISCALIA DE JESUS MARIA.
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