Policiales de la Departamental Totoral

02 DE NOVIEMBRE
CARÁTULA: HERIDA DE ARMA DE FUEGO.
LOCALIDAD: LAS PEÑAS.-
RESEÑA: SIENDO LAS 01:20 HS PERSONAL POLICIAL DE LA COMISARIA DE SAN JOSE DE LA DORMIDA INFORMO QUE INGRESO EN EL HOSPITAL DE ESA LOCALIDAD UN MENOR DE 15 AÑOS DE EDAD, EL CUAL PRESENTABA UNA HERIDA DE ARMA DE FUEGO EN EL PIE DERECHO, PRODUCIDO EN FORMA ACCIDENTAL DEBIDO A QUE SE DISPARO CON UNA ESCOPETA CALIBRE 16, EN MOMENTOS QUE SE ENCONTRABA CAZANDO CON AMIGOS, EN LA ZONA DE SIMBOLAR. POSTERIORMENTE EL MENOR DEBIDO A LA LESION SUFRIDA FUE TRASLADADO AL HOSPITAL ITALIANO DE LA CUIADAD DE CORDOBA CAPITAL, DONDE FUE INTERVENIDO QUIRURGICAMANTE Y SU VIDA SE ENCUENTRA FUERA DE PELIGRO. SE INCIAN ACTUACIONES SUMARIALES.
CARÁTULA: INCENDIO.-
LOCALIDAD: CAÑADA DE LUQUE.-
RESEÑA: SIENDO LAS 12:30 HS PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN RUTA Nº 17 KM 92, DONDE SE ENTREVISTO A LA SRA. MERCEDES FERREYRA QUIEN SERIA PROPIETARIA DE UN GALPON DONDE TENIA UN VEHICULO VW GOL Y HERRAMIENTAS VARIAS, EL CUAL APARENTEMENTE A CONSECUENCIA DE LA CAIDA DE UN RAYO SE ORIGINO UN INCENDIO PRODUCIENDO DAÑOS EN LOS ANTES REFERIDOS, POR LO QUE INTERVINIERON DOS DOTACIONES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA DEL TOTORAL QUIENES LOGRARON EXTINGUIR EL FUEGO. SE LABRAN ACTUACIONES DE RIGOR.
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
CARÁTULA: ART. 111º Y 105º CCC.-
RESEÑA: EN CALLE PTE. PERON INTERSECCION 25 DE MAYO, SIENDO LAS 17:10 HS PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DE UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO 110 CC SIN DOMINIO VISIBLE, LA QUE ERA CONDUCIDA POR UN MENOR DE 16 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN ESTA LOCALIDAD, QUIEN NO POSEIA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NI DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, SE TRASLADA A LA DEPENDENCIA QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR. JUEZ DE PAZ.
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
CARÁTULA: ART. 111º Y 105º CCC.-
RESEÑA: EN CALLE PTE. PERON INTERSECCION 25 DE MAYO, SIENDO LAS 17: 15 HS PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA WAVE 110 CC SIN DOMINIO VISIBLE, LA QUE ERA CONDUCIDA POR UN MENOR DE 17 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN ESTA LOCALIDAD, QUIEN NO POSEIA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NI DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, SE TRASLADA A LA DEPENDENCIA QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR. JUEZ DE PAZ.
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
CARÁTULA: ROBO - RECUPERO DE ELEMENTO Y APREHENSION.-
RESEÑA: A LAS 22:00 HS SE HACE PRESENTE EN SEDE POLICIAL UN MASCULINO MAYOR DE EDAD DOMICILIADO EN PASAJE LOS TIMONES, MANIFESTANDO QUE EN MOMENTOS QUE SE ENCONTRABA CAMINANDO POR ROBERTO J. NOBLE Y PRESIDENTE PERON FUE SORPRENDIDO POR UN SUJETO DE SEXO MASCULINO EL CUAL LE ARREBATA SU TELEFONO CELULAR DE LAS MANOS Y LUEGO SE DA A LA FUGA POR LO QUE INMEDIATAMENTE PERSONAL POLICIAL IMPLEMENTA UN OPERATIVO LOGRANDO UBICAR AL CAUSANTE EN CALLE ROBERTO J. NOBLE Y BV. ALLENDE DONDE SE LE REALIZO UN PALPADO PREVENTIVO Y ENTRE SUS ROPAS POSEIA EL ELEMENTO SUSTRAIDO (TELEFONO SAMSUNG J 7 ) POR LO QUE SE PROCEDIO A LA APREHENSION Y PUESTO A DISPOSICION DE LA FISCALIA DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA, QUEDANDO ALOJADO EN ESTA DEPENDENCIA POLICIAL.
03 DE NOVIEMBRE
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
CARÁTULA: INCENDIO
RESEÑA: SIENDO LAS 19:20 HS APROXIMADAMENTE, PERSONAL POLICIAL FUE COMISIONADO A CALLE SAAVEDRA INTERSECCION CON MARIANO MORENO A RAÍZ DE UN LLAMADO AL 101 DONDE INFORMO QUE HABRÍA UN FOCO ÍGNEO, AL LLEGAR AL LUGAR SE OBSERVO UNA CASILLA DE MATERIAL CON TECHO DE CHAPA DE LA CUAL EMANABA UNA CORTINA DE HUMO DESDE SU INTERIOR, LA MISMA PERTENECE A LA ANTENA EMISORA DE LA RADIO LOCAL, (94.7 FM), SE SOLICITÓ LA COLABORACIÓN DEL PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS QUIENES INFORMARON QUE A PRIMA FACIE SE HABRÍA PRODUCIDO UN CORTOCIRCUITO, SIENDO SOFOCADO EL MISMO POR EL PERSONAL ACTUANTE.
04 DE NOVIEMBRE
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
CARÁTULA: ACCIDENTE DE TRANSITO.
RESEÑA: SIENDO LAS 06:30 HS PERSONAL DEL C.A.P. ES COMISIONADO AL BV. ALLENDE Nº 1550, DÓNDE SE OBSERVO DENTRO DE LA ACEQUIA SUMERGIDO UN VEHÍCULO MARCA RENAULT SCENIC DOMINIO DE COLOR VERDE, Y EN EL INTERIOR DEL MISMO SE ENCONTRABA SU CONDUCTOR (47), DE ESTA LOCALIDAD, EL CUAL PERDIO EL CONTROL DEL RODADO DEBIDO A QUE PRENSENTA UN EVIDENTE ESTADO DE EBRIEDAD. SE HIZO PRESENTE EL TEM, QUIEN TRASLADÓ AL CIUDADANO AL NOSOCOMIO LOCAL PARA UNA MEJOR ATENCIÓN, SE LABRAN ACTUACIONES DE RIGOR.
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