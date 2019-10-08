Policiales de la Departamental Totoral

07 DE OCTUBRE
CARÁTULA: INCENDIO CULPOSO. -
VILLA DEL TOTORAL.-
CARÁTULA: INCENDIO (I)
SIENDO LAS 12:00 HS, PERSONAL DEL CAP ES COMISIONADO A ZONA RURAL POR UN INCENDIO EN UN CAMPO, ENTREVISTANDO A UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE DEBIDO A UNA FALLA EN LA LÍNEA ELÉCTRICA SE HABRÍA PRODUCIDO FOCO ÍGNEO. QUE NO HAY PERSONAS DAMNIFICADAS SOLO PASTIZALES. EL QUE FUE SOFOCADO POR PERSONAL DEL CAP Y VECINOS. HACIÉNDOSE PRESENTE PERSONAL DE BOMBEROS. DEJANDO EL MISMO CONTROLADO EN SU TOTALIDAD.
CARÁTULA: INCENDIO.-(II)
SIENDO LAS 20:10 HS, PERSONAL POLICIAL ES COMISIONADO AL BASURAL CAMINO A MACHA A RAÍZ DE UN LLAMADO AL 101 DONDE APARENTEMENTE HABRÍA UN FOCO ÍGNEO, AL LLEGAR AL LUGAR SE OBSERVA UN MONTÍCULO DE BASURA TOTALMENTE PRENDIDO FUEGO, DESPLAZÁNDOSE DICHO FOCO HACIA EL NORTE A RAÍZ DEL VIENTO REINANTE EN LA ZONA, POR LO QUE SE SOLICITA LA PRESENCIA DE LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS HACIÉNDOSE PRESENTE MÓVIL N° 6, 9 Y 12 COMO ASÍ TAMBIÉN PERSONAL MUNICIPAL POR LO QUE A POSTERIOR SE LOGRÓ DISUADIR EL FUEGO.
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