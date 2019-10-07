Policiales de la Departamental Totoral

05 DE OCTUBRE
EN LA VISPERA SE RECEPTARON PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA:
TOTORAL
ART. 109º CCC ("Conducción en estado de ebriedad o bajo acción de estupefacientes o psicofármacos."), POR LO QUE SE PROCEDE AL TRASLADO DE UNA PICK UP CHEVROLET Y UN MASCULINO MAYOR DE EDAD.
LAS PEÑAS
ART. 82º CCC ("Ebriedad o intoxicación escandalosa"), POR LO QUE SE PROCEDE AL TRASLADO DE (01) UN MASCULINO MAYOR DE EDAD.
06 DE OCTUBRE
CARÁTULA: INCENDIO CULPOSO. -
VILLA DEL TOTORAL.-
SIENDO LAS 17:05 HS PERSONAL POLICIAL CONSTITUIDO EN CAMINO A VILLA GUTIERREZ OBSERVA UN FOCO DE INCENDIO DE 50 MTS CUADRADO APROXIMADAMENTE, ENTREVISTANDO A UN MASCULINO MAYOR DE EDAD MANIFESTANDO QUE TRABAJA EN DICHA ESTANCIA, Y QUE OTRO EMPLEADO SE ENCONTRABA CORTANDO LEÑA Y AL RETIRARSE EN UN TRACTOR, ESTE HABRIA PROVOCADO CHISPAS QUE DIERON INICIO AL FOCO IGNEO, QUEMANDO SOLO PASTIZAL SECO, NO OBSERVANDO OTRO TIPO DE DAÑO. PERSONAL DE BOMBEROS LOGRO SOFOCAR LAS LLAMAS.
CARÁTULA: LESIONES, DAÑO Y RESISTENCIA.-
SIENDO LAS 05:05 HS, PERSONAL POLICIAL OBSERVO A DOS SUJETOS MAYORES DE EDAD, RIÑENDO EN LA VIA PUBLICA POR LO QUE AL INTENTAR HACER CESAR LA FALTA, UNO DE ELLOS EMPUJO A UNO DE LOS EFECTIVOS CONTRA UNA VIDRIERA PROVOCANDO SU ROTURA Y LESIONANDO AL UNIFORMADO, AMBOS SUJETOS PRETENDIERON DARSE A LA FUGA POR LO QUE FUERON APREHENDIDOS Y TRASLADADOS A SEDE POLICIAL.
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