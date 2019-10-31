Policiales de la Departamental Totoral

31 DE OCTUBRE DE 2019.
EN LA VISPERA SE RECEPTARON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA:
ALLANAMIENTO POSITIVO: SIENDO LAS 09:45 HS, PERSONAL POLICIAL DE LA COMISARIA DE VILLA DEL TOTORAL, BRIGADA DE INVESTIGACIONES DIERON CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO, IMPARTIDA POR LA FISCALIA DE JESUS MARIA EN UN DOMICILIO DE ESTA LOCALIDAD RELACIONADO A UNA CAUSA DE HURTO DE FECHA 25/09/2019 PROCEDIENDOSE AL SECUESTRO DE UN PANTALON JEAN IMPLICADO A LA CAUSA.
DETENIDO POR PEDIDO DE CAPTURA: SIENDO LAS 11:00 HS, PERSONAL POLICIAL DE COMISAIRA DE VILLA DEL TOTORAL, POCEDE A LA APREHENSION DE UN JOVEN MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN JESUS MARIA, CONFORME AL PEDIDO DE CAPTURA OTORGADO POR LA FISCALIA DE JESUS MARIA, POR ENCONTRARSE RELACIONADO A LA CAUSA, CARATULADA VIOLACION DE DOMICILIO, ROBO Y PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD, DE FECHA 18/10/2019, DONDE RESULTARE DAMNIFICADO EL SR RAMON CARDOSO, QUEDANDO A DISPOSICION DEL MAGISTRADO DE TURNO Y ALOJADO EN DICHA DEPENDENCIA.
DAÑO: SIENDO LAS 17:20 HS PERSONAL POLICIAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA DE VILLA DEL TOTORAL, SE CONSTITUYE EN CALLE JUAN BOTARO S/N CAMINO AL CEMENTERIO, LUGAR DONDE SE ENCUENTRA UN GALPON SIN MORADORES, AL LLEGAR AL LUGAR CONSTATAN QUE DOS JOVENES SE ENCONTRABAN EN EL TECHO DEL MISMO INTENTANDO SACAR LAS CHAPAS. MOMENTO EN QUE LOS DELICUENTES SE DAN A LA FUGA HACIA EL MONTE POR LO QUE SE IMPLEMENTO UN OPERATIVO EN EL SECTOR NO PUDIENDO DAR CON LOS CAUSANTES, PORTERIORMENTE SE ENTREVISTO AL PROPIETARIO EL SR LUCAS JAVIER SALUSSO VECINO DE VILLA DEL TOTORAL. SE ENTREGO EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE Y SE DIO PARTICIPACION A LA FISCALIA DE JESUS MARIA.
ROBO: EN LA FECHA, EN HORAS DE LA MADRUGADA PERSONAL POLCIAL DE LA PATRULLA PREVENTIVA, SE CONSTITUYEN EN UN DOMICILIO UBICADO EN CALLE 20 DE JUNIO Y ATILIO LLOVEL DONDE ENTREVISTA A SU PROPIETARIO DE 69 AÑOS DE EDAD, QUIEN MANIFESTO QUE EN EL PATIO DE SU VIVIENDA HABIA DOS SUJETOS, QUE AL NOTAR LA PRESENCIA POLICIAL, SE DAN A LA FUGA LLEVANDOSE CADA UNO DOS GARRAFAS DE 10 KG. POR LO QUE SE REALIZA LA PERSECUSION CON EL PROPOSITO DE LOGRAR LA APREHENSION DE LOS CAUSANTES, QUIENES ABANDONAN LO SUSTRAIDO E INGRESAN POR LOS PASILLOS DE LAS VIVIENDAS DEL BARRIO, Y DEBIDO A LA OSCURIDAD REINANTE, FUERON AGREDIDOS CON PIEDRAS LOS VECINOS QUE PRENDIAN LAS LUCES PARA COLABORAR CON EL OPERTIVO Y EL PERSONAL POLICIAL, CAUSANDO DAÑOS EN LAS UNIDADES MOVILES Y LESIONES A LOS EFECTIVOS. SE PUDO RECUPERAR LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS SUSTRAIDOS, Y SE DIO PARTICIPACION A LA FISCALIA DE JESUS MARIA
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