Policiales de la Departamental Totoral

30 DE OCTUBRE DE 2019.
EN LA VISPERA SE RECEPTARON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA:
ART. 111º CCC ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa identificatoria en motovehículos") SIENDO LAS 17:05 HS, SE PROCEDE AL CONTROL EN CALLE PRESIDENTE PERON ESQUINA ARTURO M BASS, DE UNA (01) MOTOCICLETA MARCA HONDA 250 CC, SIN CHAPA PATENTE VISIBLE, CONDUCIDO POR UNA PERSONA MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN BARRIO CAVISACATE DE ESTA LOCALIDAD, QUIEN CIRCULABA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SIN LA DOCUMENTACION PERTINENTE POR LO QUE SE LO TRASLADO A LA DEPENDENCIA POLICIAL QUEDANDO A DISPOSICION DEL JUEZ DE PAZ DE ESTA LOCALIDAD.
ART. 111º CCC ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa identificatoria en motovehículos") SIENDO LAS 17:15 HS, SE PROCEDE AL CONTROL EN CALLE PRESIDENTE PERON ESQUINA ARTURO M BASS, DE UNA (01) MOTOCICLETA MARCA ZANELLA 110 CC, SIN CHAPA PATENTE VISIBLE, CONDUCIDO POR UNA JOVEN MAYOR DE EDAD, DOMICILIADA EN BARRIO LA LOMA DE ESTA LOCALIDAD, QUIEN CIRCULABA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SIN LA DOCUMENTACION PERTINENTE POR LO QUE SE LO TRASLADO A LA DEPENDENCIA POLICIAL QUEDANDO A DISPOSICION DEL JUEZ DE PAZ DE ESTA LOCALIDAD.
ACCIDENTE DE TRANSITO SIN LESIONADOS: SIENDO LAS 17:20 HS PERSONAL POLICIAL DEL DESTACAMENTO SARMIENTO ENTREVISTO AL SR PONCE HECTOR DE 43 AÑOS, DOMICILIADO EN SINSACATE, QUIEN MANIFESTO QUE EN MOMENTO EN QUE CONDUCIA EL CAMION MARCA MERCEDES BENZ 1114 (CON CISTERNA CARGADO CON AGUA) AL INGRESAR A LA ESTANCIA EL HUAYRA UBICADO EN RUTA Nº 9 KM 773 PIERDE EL CONTROL LO QUE PROVOCA EL VUELCO DEL MISMO, NO HABIENDO SUFRIDO LESIONES.
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