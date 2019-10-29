Policiales de la Departamental Totoral

DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE
EL FIN DE SEMANA SE RECEPTARON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA:
ART. 111º CCC ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa identificatoria en motovehículos") POR LO QUE SE PROCEDE AL TRASLADO DE UNA (01) MOTOCICLETA MARCA HONDA 150 CC., Y UNA (01) MOTOCICLETA MARCA CORVEN 110 CC., A SEDE POLICIAL.
ART. 105º ("Conducción peligrosa") y ART.109º ("Conducción en estado de ebriedad o bajo acción de estupefacientes o psicofármacos.") POR LO QUE SE PROCEDE AL TRASLADO DE TRES (03) MASCULINOS Y CUATRO (04) FEMENINAS MAYORES DE EDAD Y DE UN VEHICULO MARCA FORD FIESTA A SEDE POLICIAL.
ART. 105º ("Conducción peligrosa") y ART.109º ("Conducción en estado de ebriedad o bajo acción de estupefacientes o psicofármacos.") POR LO QUE SE PROCEDE AL TRASLADO DE CUATRO (04) MASCULINOS MAYORES DE EDAD Y DE UN VEHICULO MARCA RENAULT 12 A SEDE POLICIAL
CARÁTULA: ALLANAMIENTO POSITIVO. -
SIENDO LAS 08:40 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDE A CUMPLIMETAR ORDEN DE ALLANAMIENTO LIBRADO POR FISCALIA DE JESUS MARIA EN RELACION A UN HECHO CONTRA LA PROPIEDAD, EN UN DOMICILIO UBICADO EN CALLE CATAMARCA DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA, SIENDO ATENDIDOS POR UN MASCULINO (MAYOR DE EDAD), ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE ALHAJAS DE PLATA, UN ARMA DE FUEGO CALIBRE 22 CON 8 PROYECTILES Y EL SECUESTRO IMPOSTERGABLE DE CINCO RELOJES.
CARÁTULA: ALLANAMIENTO POSITIVO. -
SIENDO LAS 09:20 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDE A CUMPLIMETAR ORDEN DE ALLANAMIENTO LIBRADO POR FISCALIA DE JESUS MARIA EN RELACION A UN HECHO CONTRA LA PROPIEDAD, EN UN DOMICILIO UBICADO EN CALLE JOSE HERNANDEZ DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA, SIENDO ATENDIDOS POR UNA FEMENINA (MAYOR DE EDAD), ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE ALHAJAS DE PLATA, Y DINERO EN EFECTIVO, (UN MONTO SUPERIOR A LOS 70.000 PESOS), Y 100 DOLARES.
CARÁTULA: ALLANAMIENTO POSITIVO. -
SIENDO LAS 10:40 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDE A CUMPLIMETAR ORDEN DE ALLANAMIENTO LIBRADO POR FISCALIA DE JESUS MARIA EN RELACION A UN HECHO CONTRA LA PROPIEDAD, EN UN DOMICILIO UBICADO EN CALLE RAMON J. CARCANO DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA, SIENDO ATENDIDOS POR UNA FEMENINA (MAYOR DE EDAD), ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE ALHAJAS DE PLATA CON INSCRIPCIONES DE NOMBRES Y EL SECUESTRO IMPOSTERGABLE DE DOS GORRAS.
CARÁTULA: ALLANAMIENTO POSITIVO. -
SIENDO LAS 11:40 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDE A CUMPLIMETAR ORDEN DE ALLANAMIENTO LIBRADO POR FISCALIA DE JESUS MARIA EN RELACION A UN HECHO CONTRA LA PROPIEDAD, EN UN DOMICILIO UBICADO EN CALLE RAMON J. CARCANO DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA, SIENDO ATENDIDOS POR UNA FEMENINA (MAYOR DE EDAD), ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE UN VEHICULO MARCA RENAULT 12.
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