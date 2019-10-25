Policiales de la Departamental Totoral

24 DE OCTUBRE DE 2019.
VILLA DEL TOTORAL
CARÁTULA: HURTO CON RECUPERO DE ELEMENTO. -
EN LA VISPERA A RAIZ DE UN LLAMADO TELEFONICO AL 101 PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO A UNA BICICLETERIA DE ÉSTA LOCALIDAD, DONDE SE ENTREVISTA A UN MASCULINO QUIEN DA CUENTA QUE LA SEMANA PASADA LE SUSTRAJERON UNA BICICLETA MARCA TOMASELLI RODADO 26, LA CUAL RECONOCIO, EN EL LOCAL COMERCIAL Y QUE SE ENCONTRABA PARA REPARACION . SE PROCEDE AL SECUESTRO Y SE ENTREGA PROCEDIMIENTO DANDO PARTICIPACION A LA FISCALIA DE LA CIUAD DE JESUS MARIA.
PARAJE LAS ASTILLAS
CARÁTULA: ACCIDENTE DE TRANSITO. -
EN LA VISPERA, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 17:00 HS SE TOMA CONOCIMIENTO QUE EN CAMINO AL PARAJE LAS ASTILLAS – ZONA RURAL, SE HABRIA PRODUCIDO UN ACCIDENTE DE TRANSITO ENTRE DOS VEHICULOS. UNA VEZ EN EL LUGAR, PERSONAL POLICIAL CONSTATA QUE UN VEHICULO RENAULT KANGOO EN LA QUE SE TRASLADABAN ROMERO SUSANA Y DE ACOMPAÑANTE ALVAREZ YAMILA, COLICIONO EN FORMA FRONTAL CON UNA PICKUP CHEVROLET S-10 EN LA QUE SE CONDUCIAN RODRIGUEZ LUIS Y SANGOI JUAN, SIENDO TODOS MAYORES DE EDAD. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO LOS CUATRO OCUPANTES DE AMBOS RODADOS RESULTARON LESIONADOS POR LO QUE FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL VICENTE AGÜERO DE LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA DONDE FUERON ASISTIDOS, PERMANECIENDO LA JOVEN ALVAREZ EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
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