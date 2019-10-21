Policiales de la Departamental Totoral

19 Y 20 DE OCTUBRE
DURANTE EL FIN DE SEMANA SE RECEPTARON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA:
ART. 105º CCC ("Conducción peligrosa") Y 111º CCC ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa identificatoria en motovehículos.") POR LO QUE SE PROCEDE AL TRASLADO DE UNA MOTOCICLETA (01) A SEDE POLICIAL.
ART. 111º CCC ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa identificatoria en motovehículos.") POR LO QUE SE PROCEDE AL TRASLADO DE UNA MOTOCICLETA (04) A SEDE POLICIAL.
VILLA DEL TOTORAL
CARÁTULA: ROBO.-
RESEÑA: EL DIA SABADO 19 SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 12:00 HS, PERSONAL POLICIAL, ES COMISIONADO A UNA VIVIENDA DE Bº INDUSTRIAL, DONDE SE ENTREVISTÓ A UN MASCULINO (30) HIJO DEL DAMNIFICADO, QUIEN DA CUENTA QUE SU PADRE (PROPIETARIO DEL DOMICILIO) SE ENCONTRABA EN LA CIUDAD DE CORDOBA CAPITAL DESDE EL DIA VIERNES POR COMPROMISOS LABORALES. Y AL INGRESAR NOTA UN DESORDEN GENERAL EN LA MORADA, POSTERIORMENTE SE LOGRO ESTABLECER EL FALTANTE DE UNA SUMA DE DINERO SIN ESPECIFICAR, JOYAS Y DOS TELEFONOS CELULARES. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
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