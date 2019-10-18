Policiales de la Departamental Totoral

17 DE OCTUBRE.
LAS PEÑAS
CARÁTULA: PROCEDIMIENTO CON DETENIDO. -
SIENDO LAS 11:45 HS, SE RECIBE LLAMADA TELEFONICA INFORMANDO QUE EN CALLE BELGRANO HABRIA DOS PERSONAS EN ACTITUD SOSPECHOSA EN UNA GARITA DETRÁS DEL CIC, POR LO QUE AL PROCEDER AL CONTROL DE LOS MISMOS, (AMBOS MASCULINOS MAYORES DE EDAD) ESTE ULTIMO SE DA A LA FUGA Y SE LOGRA RETENER A UNO DE ELLOS, INGRESANDOLO AL INTERIOR DEL MOVIL Y CUANDO SE ESTABA ENTREVISTANDO A VECINOS DEL LUGAR, UNA FEMENINA ABRE LA PUERTA TRASERA DEL MOVIL OCASIONANDO QUE EL CAUSANTE EMPRENDA LA FUGA RAUDAMENTE. SE TRASLADA A LA FEMENINA A SEDE POLICIAL.
CAÑADA DE LUQUE
CARÁTULA: ROBO. -
SIENDO LAS 21:00 HS PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN RUTA PROVINCIAL Nº 17, CONSTATANDO QUE AUTOR/ES IGNORADO/S HABRIAN INGRESADO A LA VIVIENDA DE UNA ESTANCIA, ROMPIENDO LA CERRADURA DE LA PUERTA PRINCIPAL, OBSERVANDO EL FALTANTE DE VASOS DE VIDRIO Y DE ACERO INOXIDABLE Y UN LECHON. A POSTERIOR AL REALIZAR AVERIGUACIONES POR LA LOCALIDAD SE ENTREVISTO A VECINOS DEL LUGAR, LOGRANDO EL SECUESTRO DE UN LECHON, ADEMAS SE TRASLADA A UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, INVOLUCRADO EN EL HECHO.
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