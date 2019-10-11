Policiales de la Departamental Totoral

11 DE OCTUBRE
CARÁTULA: ACCIDENTE DE TRANSITO -
SIMBOLAR
RESEÑA: EN LA VISPERA SIENDO LAS 18:50 HS, PERSONAL POLICIAL SE COMISIONA A RUTA NAC. Nº 9 KM 818, Y OBSERVA SOBRE LA BANQUINA DEL CARDINAL "ESTE" UN VEHICULO MARCA RANAULT TRAFICC COLOR BLANCO, LA QUE TRASLADABA UN TRAILER CON DOS VEHICULOS FORD "T". DE ESTE ULTIMO SE REVIENTA UN NEUMATICO, LO QUE PROVOCA QUE PIERDA EL CONTROL DEL RODADO, DERRAPANDOY TERMINANDO EN UN VUELCO. CABE MENCIONAR QUE EN EL VEHICULO IBAN CUATRO OCUPANTES MAORES DE EDAD Y UN MENOR, RESULTANDO LESIONADO EL CONDUCTOR DEL MISMO, ORIUNDO DE LA PCIA. DE BS AS. SE HIZO PRESENTELA AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA DORMIDA, SIENDO TRASLADADOS AL NOSOCOMIO DE DICHA LOCALIDAD.
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