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martes, 1 de octubre de 2019

Policiales de la Departamental Totoral

30 DE SEPTIEMBRE

VILLA DEL TOTORAL
CARÁTULA: INCENDIO.-
SIENDO LAS 13:30 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN RUTA Nº 9 KM OBSERVANDO UN FOCO IGNEO DE FRAN MAGNITUD EN UNA CHACRA CON RASTROJO DE MAIZ, CON UN FRENTE DE MIL METROS APROX. A LA VERA DE LA RUTA, QUEMANDOSE ALREDEDOR DE NUEVE HECTAREAS. EL CUAL FUE CONTROLADO POR PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS Y POR EMPLEADOS RURALES DEL LUGAR.

LAS PEÑAS
CARÁTULA: INCENDIO.-
SIENDO LAS 14:50 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN UN CAMPO UBICADO SOBRE RUTA Nº 9 KM 808, A RAIZ DE QUE SE CORTO UN CABLE DE LA LUZ IMPACTANDO CON UNOS PINOS QUE HAY EN EL LUGAR, PROVOCANDO QUE ESTOS SE PRENDIERAN FUEGO, QUEMANDOSE UNA TOTALIDAD DE 30 MTS DE LARGO POR DOS DE ANCHO. COLABORO EN EL LUGAR BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TULUMBA Y LA DORMIDA, LOS QUE TOMARON CONTROL DE LA SITUACION.
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