Policiales de la Departamental Totoral

27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE
EL FIN DE SEMANA SE RECEPTARON PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA:
VILLA DE TOTORAL
ART. 81º CCC ("Escándalos y molestias a terceros") SE PROCEDE AL TRASLADO DE TRES (03) MASCULINOS MAYORES DE EDAD.
ART. 111º CCC ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa identificatoria en motovehículos") POR LO SE PROCEDE AL TRASLADO DE DOS (02) MOTOCICLETAS.
VILLA DEL TOTORAL
28 DE SEPTIEMBRE
CARÁTULA: M.E.D. -
SIENDO LAS 21:00 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYÓ EN CALLE PTE. PERÓN N° 347 B° CENTRO CONJUNTAMENTE CON EL SERVICIO DE EMERGENCIAS (TEM), DONDE SE ENCONTRABA EN EL INTERIOR DE UN VEHÍCULO TOYOTA, UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO LA CUAL HABRÍA SUFRIDO UNA DESCOMPOSTURA POR LO QUE ES TRASLADADO AL NOSOCOMIO LOCAL LUGAR EN DONDE SE CONSTATA EL DECESO. SE DA PARTICIPACION A POLICÍA JUDICIAL.
CARÁTULA: RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. -
SIENDO LAS 03:20 HS, PERSONAL POLICIAL TRASLADA DESDE CALLE 9 DE JULIO CLUB COLÓN (EVENTO BAILABLE BANDA 21) UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, EN PRIMERA INSTANCIA POR UNA INFRACCIÓN AL C.C.C Y AL MOMENTO DEL TRASLADO ESTE SE RESISTE ASCENDER A LA UNIDAD MÓVIL, LUEGO DE UN FORCEJEO CON LOS EFECTIVOS MIENTRAS ES TRASLADADO A LA DEPENDENCIA, SEGUIDAMENTE SE PROCEDE A IDENTIFICARLO. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
29 DE SEPTIEMBRE
PARAJE COLONIA HOGAR
CARÁTULA: M.E.D.-
SIENDO LAS 11:15 HS, PERSONAL POLICIAL ES COMISIONADO A ZONA RURAL DE COLONIA HOGAR, DONDE SE OBSERVA UN SUJETO MASCULINO SIN VIDA, SIENDO ENCONTRADO EL MISMO EN EL DOMICILIO POR UN FAMILIAR (SOBRINA), SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES Y SE DA PARTIIPACION A POLICIA JUDICIAL.
LAS PEÑAS
CARÁTULA: ACCIDENTE DE TRANSITO
SIENDO LAS 18:50 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYÓ EN CAMINO AL DIQUE LAS PEÑAS, ENTREVISTANDO A UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN MANIFESTO HABER PERDIDO EL CONTROL DE SU MOTOCICLETA MARCA CERRO 110 C.C POR LO QUE SE CAYO, A POSTERIOR FUE TRASLADADO AL C.I.C LOCAL, DONDE SE LE CONSTATO LESIONES EN PIERNA Y CODO.
SARMIENTO.-
CARÁTULA: ACCIDENTE DE TRANSITO -
SIENDO LAS 20:30 HS, SOBRE RUTA 9 KM 782, SE OBSERVA UN ACCIDENTE DE TRANSITO EN EL CUAL SE ENCUENTRAN INVOLUCRADOS UNA PICK-UP MARCA FIAT STRADA CONDUCIDA POR MASCULINO ,MAYOR DE EDAD, ORIUNDO DE LA CIUDAD DE DEAN FUNES, UN VW VENTO CONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA, ACOMPAÑADO POR CUATRO PERSONAS Y UN COLECTIVO MARCA SCANIA DE LA EMPRESA EXPRESO SAN LUIS, SIENDO EL CHOFER UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, DE LA PCIA DE TUCUMAN, TRANSPORTANDO 33 PASAJEROS, COLABORANDO AMBULANCIA DE LA LOCALIDAD DE SARMIENTO, A POSTERIOR SE REMUEVE LOS VEHICULOS DEL LUGAR, QUEDANDO SIN NOVEDAD.
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