Policiales de la Departamental Totoral

25 DE SEPTIEMBRE
VILLA DEL TOTORAL
CARÁTULA: ESTAFA. -
RESEÑA: SE HACE PRESENTE EN SEDE POLICIAL UNA VECINA (47) DE ÈSTA LOCALIDAD, DANDO CUENTA QUE EL DIA MARTES 24 DEL CORRIENTE MES, MEDIANTE ENGAÑOS REALIZADOS VÍA TELEFÓNICA POR MEDIO DEL CUAL LE PROMETÍAN DEPOSITAR ($180.000) PESOS EN CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE APORTES JUBILATORIOS, FUÉ MOTIVADA A BRINDAR LA CLAVE "HOME BANKING" Y "ALTA DE TOKEN" DE LA CUENTA DE SU MADRE. POSTERIORMENTE LOGRA ESTABLECER QUE SE REALIZÓ UNA TRANSFERENCIA SIN SU CONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE ($20.000) PESOS, A UNA CUENTA DE OTRA ENTIDAD BANCARIA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
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