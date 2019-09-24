Policiales de la Departamental Totoral

24 DE SEPTIEMBRE.
VILLA DEL TOTORAL
CARÁTULA: ESTAFA. -
RESEÑA: SE HACE PRESENTE EN SEDE POLICIAL UNA VECINA (59) DE ÈSTA LOCALIDAD, QUIEN DA CUENTA QUE EL DIA VIERNES 20 DEL CORRIENTE, RECIBIÓ UN LLAMADO TELEFÓNICO DE UNA PERSONA QUE DIJO SER ABOGADO DE ANSES, QUIEN LE INDICO QUE DEBÍA DIRIGIRSE AL CAJERO DEL BANCO PROVINCIA, YA QUE LE HARÍAN UN DEPÓSITO EN CONCEPTO DE JUBILACIÓN PARA SU MARIDO POR LO QUE SE DIRIGIÓ A LA ENTIDAD, INGRESÓ LA TARJETA DE DÉBITO SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES QUE LE DABA ÉSTE SUJETO. CONSTATANDO A POSTERIOR EL FALTANTE DE SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($7.400) DE LA CAJA DE AHORRO DE SU MARIDO. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
CARÁTULA: ESTAFA. –
RESEÑA: SE HACE PRESENTE EN SEDE POLICIAL UNA VECINA (26) DOMICILIADA EN ÉSTA LOCALIDAD, DANDO CUENTA QUE EN LA VISPERA RECIBIO UNA LLAMADA TELEFONICA DE UNA PERSONA QUE DIJO SER GERENTE DE LA EMPRESA SAMSUNG, EL CUAL LE INFORMO QUE RESULTO GANADORA DE UN TELEFONO CELULAR Y DE LA SUMA DE $ 32.000 PESOS, SOLICITANDOLE QUE REALIZARA UN DEPOSITO DE $ 2.200 PESOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ENVIO, UNA VEZ REALIZADA LA TRANSFERENCIA DEL DINERO REQUERIDO SE PERCATA QUE PODRIA TRATARSE DE UNA ESTAFA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
SINSACATE
CARÁTULA: LESIONES LEVES CULPOSAS.
RESEÑA: SIENDO LAS 17:45 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE A RUTA NACIONAL Nº 9 KM 756, DONDE SE CONSTATO UN ACCIDENTE DE TRANSITO POR ALCANSE (SENTIDO SUR – NORTE) ENTRE UNA MOTOCLETA MARCA ROUSER 200 CC EN LA QUE SE DIRIGIAN UN MASCULINO Y UNA FEMENINA AMBOS MAYORES DE EDAD DOMICILIADOS EN LA LOCALIDAD DE QUILINO, CON UNA CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX CONDUCIDA POR UN MASCULINO (24) DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CAROYA. SIENDO LOS DOS OCUPANTES DEL RODADO MENOR TRASLADADOS AL HOSPITAL VICENTE AGÜERO DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA, YA QUE PRESENTAN POLITRAUMATISMOS VARIOS, SIN REVESTIR GRAVEDAD. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
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