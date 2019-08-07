Policiales de la Departamental Totoral

06 DE AGOSTO DE 2019.
LA PAMPA
CARÁTULA: INCENDIO
RESEÑA: EN LA VISPERA SIENDO LAS 08:30 HS, PERSONAL DEL DESTACAMENTO LA PAMPA TOMA CONOCIMIENTO POR INTERMEDIO DE BOMBEROS DE LA GRANJA SOBRE FOCO ÍGNEO EN PARAJE SAN JORGE (LAS MIL SEÑALES). TRABAJAN EN EL LUGAR DOTACION DE BOMBEROS DE LA GRANJA, JESUS MARIA, VILLA GIARDINO, LA CUMBRE, LOS COCOS, MANIFESTANDO QUE EL POSIBLE DESENCADENANTE SERIA UN CORTO CIRCUITO EN TENDIDO ELECTRICO. SIENDO LA HORA 15:30 SE LOGRO SOFOCAR EN GRAN PARTE DE NUESTRA JURISDICCION HABIENDO AFECTADO HASTA EL MOMENTO APROXIMADAMENTE 250 HECTAREAS DE LOS PARAJES SAN JORGE Y EL BUEN AIRE, ENCONTRANDOSE ACTIVO EN ZONA DE ESTANCIA SANTA ANA (CAMINO ENTRE LA PAMPA Y SANTA CATALINA), BAJO DE OLMOS Y COLONIA HOGAR Y EN DPTALES VECINAS.
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