Policiales de la Departamental Totoral

29 DE AGOSTO
EN LA VISPERA SE RECEPTARON PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA:
ART. 93º CCC ("Deambulación de animales.") POR LO QUE SE PROCEDIO AL TRASLADO DE UN CABALLO PELAJE SAINO COLORADO Y UNA YEGUA PELAJE MORO, EN CALIDAD DE RESGUARDO.
CARÁTULA: ALLANAMIENTO POSITIVO. –
SIENDO LAS 10:10 HS SE DA CUMPLIMIENTO A LA ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO QUE SE TRAMITA EN LA FISCALÍA INSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA. PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN EL DOMICILIO UBICADO EN CERRO OJO DEL SALADO (JESUS MARIA) EL CUAL ARROJO RESULTADO *POSITIVO* PROCEDIENDOSE AL SECUESTRO DE ELEMENTOS RELACIONADOS A UN HECHO CONTRA LA PROPIEDAD, SIENDO ESTOS: UN APERO COMPLETO, DOS MATRA, UN ENCIMERA, UN ESTRIBO, UN VASTO LOMILLO COLOR BORRAVINO, CON COJINILLO PELLON Y UN PEGUAL Y ZAPATILLAS COLOR FLUORESENTE.
CARÁTULA: ACCIDENTE DE TRÁNSITO. –
SIENDO LAS 21:00 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN CALLE CASEROS N° 318 B° LOURDES OBSERVANDO UN VEHÍCULO MARCA RENAULT 18, COLOR BEIGE, DOMINIO EL CUAL ERA CONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN AL QUERER INGRESAR AL GARAGE DE SU VIVIENDA ES COLISIONADO EN LA PUERTA DERECHA DEL VEHÍCULO POR UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA WAVE 110 CC, COLOR NEGRA, CONDUCIDA POR UN MASCULINO MENOR DE EDAD ACOMPAÑADO POR UNA FEMENINA MENOR DE EDAD, AMBOS SON TRASLADADOS POR UN VEHÍCULO PARTICULAR HACIA EL HOSPITAL LOCAL PARA SU MEJOR ATENCION.
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