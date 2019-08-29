Policiales de la Departamental Totoral

28 DE AGOSTO DE 2019.
EN LA VISPERA SE RECEPTARON PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA :
ART. 70º CCC ("Conducta sospechosa.") POR LO QUE SE PROCEDIO AL TRASLADO DE DOS MASCULINOS MAYORES DE EDAD.
VILLA DEL TOTORAL
CARÁTULA: LESIONES CULPOSAS. -
SIENDO LAS 14:15 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN RUTA Nº 9 KM 785 DONDE POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER EL VEHICULO VW GOL QUE CIRCULABA CON SENTIDO N-S, PERDIO EL CONTROL QUEDANDO A UNOS 50 MTS. DE LA RUTA SOBRE EL CARDINAL ESTE DENTRO DE UNA CHACRA. EL MISMO ERA GUIADO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, EL QUE IBA ACOMPAÑADO POR SU ESPOSA E HIJO. EN EL LUGAR SE HIZO PRESENTE EL SERVICIO MEDICO TEM QUE PROCEDIO AL TRASLADO DE LOS HERDOS HACIA EL HOSPITAL LOCAL.
CARÁTULA: VIOLACION DE DOMICILIO. -
SIENDO LAS 02:40 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO SOBRE CALLE SARMIENTO ESQ. AVELLANEDA Bº PTE. PERON AL CONTROL DE DOS SUJETOS QUE CIRCULABAN A BORDO DE UNA MOTOCICLETA. AL VER LA PRESENCIA POLICIAL UNO DE ELLOS SE BAJO DEL RODADO Y SE DIO A LA FUGA INGRESANDO A LOS DOMICILIOS DE LA MANZANA, POR LO QUE SE REALIZO UNA PERSECUCION A PIE POR LOS TECHOS Y PATIOS, LOGRANDO LA APREHENSION DE UNO DE ELLOS. EL MISMO FUE TRASLADADO A SEDE POLICIAL QUEDANDO A DISPOSICION DE FISCALIA DE JESUS MARIA.
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