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miércoles, 28 de agosto de 2019

Policiales de la Departamental Totoral

27 AL 28 DE AGOSTO
EN RELACION A UN HECHO CONTRA LA PROPIEDAD DENUNCIADO EL DIA 25 DEL CTE MES Y AÑO, POR UNA VECINA DE ESTA LOCALIDAD; QUIEN ESTABLECIO QUE AUTORES IGNORADOS LE HABIAN SUSTRAIDO UNA CONSOLA DE JUEGO MARCA I. MOBO Y DE UN CARGADOR MARCA SAMNSUNG DE SU HIJO. POSTERIORMENTE PUDO VER QUE LA MISMA HABIA SIDO OFRECIDA PARA LA VENTA EN REDES SOCIALES . EN CONSECUENCIAS LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE JESUS MARIA ORDENA AL PERSONAL POLICIAL EN LA VISPERA A CUMPLIMENTAR OFICIO JUDICIAL DE ALLANAMIENTO EN EL DOMICILIO DE UNA MENOR DE EDAD SUPUESTA AUTORA DEL HURTO, DICHO DILIGENCIAMIENTO ARROJO RESULTADO POSITIVO LOGRANDO EL SECUESTRO DE LOS ELEMENTOS MENCIONADOS.
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