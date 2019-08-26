Policiales de la Departamental Totoral

23 DE AGOSTO
EN LA VISPERA SE RECEPTARON PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA:
LAS PEÑAS
ART. 81º (Escándalos y molestias a terceros) Y 82º CCC (Ebriedad o intoxicación escandalosa) POR LO QUE SE PROCEDIO AL TRASLADO UN MASCULINO MAYOR DE EDAD.
VILLA DEL TOTORAL
ART. 111º CCC (Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa identificatoria en motovehículos), POR LO QUE SE PROCEDIO AL TRASLADO DE UNA MOTOCICLETA A LA DEPENDENCIA POLICIAL.
DEL 24 AL 25 DE AGOSTO
EL FIN DE SEMANA SE RECEPTARON PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA:
LAS PEÑAS
ART. 81º (Escándalos y molestias a terceros) Y 82º CCC (Ebriedad o intoxicación escandalosa) POR LO QUE SE PROCEDIO AL TRASLADO DE UNA PERSONA MAYOR DE EDAD.
VILLA DEL TOTORAL
ART. 111º CCC (Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa identificatoria en motovehículos), POR LO QUE SE PROCEDIO AL TRASLADO DE DOS MOTOCICLETAS A LA DEPENDENCIA POLICIAL.
ART. 81º (Escándalos y molestias a terceros) POR LO QUE SE PROCEDIO AL TRASLADO DE UNA PERSONA MAYOR DE EDAD.
SIMBOLAR
ACCIDENTE DE TRÁNSITO
EL DIA 23 DEL CTE MES SIENDO LAS 12:00 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN RUTA NAC. N° 9 KM 813, OBSERVANDO UN COLECTIVO DE LA EMPRESA FONOBUS, CONDUCIDO POR SU RESPECTIVO CHOFER, HACIÉNDOLO CON DIECISIETE (17) PASAJEROS, CON DESTINO CÓRDOBA, EL CUAL ES COLISIONADO POR ALCANCE POR UN CAMIÓN MARCA FORD CARGO 1722, CONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD DE LA LOCALIDAD DE SARMIENTO, EL MISMO TRANSPORTABA MAÍZ DESDE SANTA ELENA, HASTA LA ACOPIADORA PRONOR DE VILLA DE TOTORAL. DE DICHA COLISIÓN RESULTÓ COMO ÚNICO LESIONADO, UN OCUPANTE DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS, SIENDO TRASLADADO PARA SU CONTROL Y OBSERVACIÓN AL HOSPITAL DE VILLA DE TOTORAL.
VILLA DEL TOTORAL
INCENDIO DOMICILIARIO
SIENDO LAS 01:29 HS PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYÓ EN CALLE SAN MARTÍN N° 555, B° CENTRO, DONDE SE HABRÍA PRODUCIDO UN FOCO ÍGNEO EL CUAL FUÉ EXTINGUIDO POR PERSONAL DE BOMBEROS EN MÓVIL 11 A/C DEL CRIO INSP ROY ALEJANDRO EN CONJUNTO CON PERSONAL POLICIAL. SOLAMENTE OCASIONANDO DAÑOS MATERIALES.
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