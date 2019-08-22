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jueves, 22 de agosto de 2019

Policiales de la Departamental Totoral

22 DE AGOSTO DE 2019
VILLA DEL TOTORAL
16 DE AGOSTO
CARÁTULA: SUPRESION DE OBJETO REGITRABLE. -
RESEÑA: EN LA VISPERA PERSONAL POLICIAL DEL PUESTO DE VERIFICACION, EN CIRCUNSTANCIAS QUE DABA CUMPLIMIENTO A LAS DIRECTIVAS EMANADAS POR LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE JESUS MARIA, PARA REALIZAR INFORME NUMERICO DE UNA MOTOCICLETA HONDA 125 CC, RELACIONADA A UN SUMARIO CARATULADO COMO "LESIONES CULPOSAS" (ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO EN ÈSTA LOCALIDAD EL DIA 15 /08 ), SE CONSTATO QUE LA NUMERACION DEL MOTOR SE ENCONTRABA ILEGIBLE DEBIDO A QUE PRESENTABA UN SOBRE ESTAMPADO CON CUÑOS NO ORIGINALES DE FABRICA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
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